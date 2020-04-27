Zara'da çocuklar için "Siz isteyin, biz getirelim" uygulaması Sivas'ın Zara ilçesinde belediye tarafından 3-6 yaş grubu çocuklar için "Siz isteyin, biz getirelim" uygulaması hayata geçirildi.

Sivas'ın Zara ilçesinde belediye tarafından 3-6 yaş grubu çocuklar için "Siz isteyin, biz getirelim" uygulaması hayata geçirildi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid 19) salgını nedeniyle zamanını evlerinde geçirmek zorunda olan çocuklar için Zara Belediyesi tarafından başlatılan uygulama ile boyama kitabı ve boya kalemlerinden oluşan set dağıtımı yapılıyor.

Zara Belediye Başkanı Fatih Çelik, yaptığı açıklamada, salgın döneminde çocuklara destek olabilmek amacıyla çalışma başlattıklarını söyledi.

Bu kapsamda çocuklara hediyeler dağıttıklarını belirten Çelik, "Belediyemiz tarafından özel olarak çizimleri yaptırılan, Türk büyüklerinden oluşan boyama kitabı ile boya kalemi seti dağıtıyoruz. Çalışmamızla ilgili hazırlattığımız sosyal medya videosu ile çocuklarımıza çağrıda bulunduk. Belediyemiz iletişim adreslerinden bizlere ulaşan çocuklarımızın evlerine giden ekiplerimiz, hediyeleri kendilerine ulaştırıyor." dedi.

Yoğun bir ilgi ile karşılaştıklarını belirten Çelik, zaman zaman farklı talepler de aldıklarını, bu taleplere de cevap verdiklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA