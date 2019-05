Zamira Haciyeva: Azeri vatandaşı, Londra'daki Harrods mağazasında 122 milyon lirayı nasıl harcadı?

BBC'nin ulaştığı belgelerde, hapisteki bir bankacıyla evli bir kadının, Londra'daki ünlü Harrods mağazasında, herhangi bir şüphe çekmeden 16 milyon sterlin (122 milyon TL) harcadığı görülüyordu.

Şu anda, hakkında çıkartılan Açıklanmayan Servet Emri ile (UWO) mücadele eden Zamira Haciyeva, 10 yıldan uzun bir sürede Harrods'taki alışverişlerinde, birçoğu kocasının bankasıyla bağlantılı 54 kredi kartı kullanmıştı.

Haciyeva şimdi, Yüksek Mahkeme'ye servetinin kaynağını izah edemezse, Harrods'un yakınlarındaki 15 milyon sterlinlik evini ve üzerine Berkshire bölgesindeki golf sahasını kaybetme riskiyle karşı karşıya.

Eşi, Azerbaycan'da başında bulunduğu bir kamu bankasından milyonlar çalma suçlamasıyla 15 yıl hapis cezası yatıyor.

Yüksek Mahkeme, İngiliz banka hesaplarında bulunan parasından aldığı faiz dışında herhangi bir geliri olmadan, nasıl bu kadar varlıklı olabildiğini açıklamasını istemişti.

BBC ve diğer bazı medya kuruluşları da, Haciyeva'nın adının açıklayabilmek için giriştikleri hukuk mücadelesini kazanmıştı.

Haciyeva'nın Ulusal Suç Kurumu'na (NCA) karşı yürüttüğü hukuk mücadelesinde ilk kez ortaya çıkan belgeler, kurumun Haciyeva'nın günlük harcamalarını ve karmaşık off-shore gayrımenkul kayıtlarını, uzun süre nasıl incelediğini gösteriyor.

İngiltere'de daimi oturum hakkına sahip olan Haciyeva'nın evi, Londra'nın en lüks semtlerinden Knightsbridge'te bulunan Harrods mağazasına beş dakika yürüme mesafesinde.

Hatta mağazanın özel otoparkında iki park yeri de var.

Davadaki en önemli kanıtlardan biri, Harrods'tan aldığı mağaza kartına işlenen, 93 sayfalık sıradışı alışveriş listesi.

Harcama başlıyor

Azerbaycan'da kaçırıldıktan bir yıl sonra İngiltere'ye yerleşen Haciyeva'nın harcamaları, başta böyle abartılı değildi.

2006'da yavaş yavaş başladı. Önce çocuk kitaplarına 842 sterlin, sonra parfüme 140 sterlin verdi.

Ancak daha sonra Cartier'in Harrods'taki mücevher bölümünü keşfetti. İlk seferinde 181 sterlin harcadığı Cartier, daha sonra en sevdiği yerlerden biri olacaktı.

Sonra Miu Miu marka kıyafetlere 1600 sterlin, Ferragamo ayakkabılara 1539 sterlin verdi.

Mart 2007'de Miu Miu'ya göre döndü ve 25 American Express kredi kartının birinden 10.616 sterlin harcadı.

Harcama miktarları artmaya başladı. Harrods'a ne için olduğu bilinmeyen 66 bin sterlinden fazla bir ödeme yaptı ve Tom Dixon'dan aldığı mobilyalara 17 bin sterlin verdi.

Zamira Haciyeva'nın Harrods'taki harcamaları

Boucheron mücevher: 3,5m £

Cartier mücevher: 1, 4m £

Dennis Basso, ABD'li moda tasarımcısı: 402.000 £

Sandwich by Tom : 332.000 £

(Bu harcama, Tom Dixon mobilyaları ve kafelerinde yapılmış toplam harcama olabilir)

Harrods'taki parfüm tezgahları: 160. 000 £

Toplam harcama: 16.309. 77.87£

Kaynak: Yüksek Mahkeme belgeleri

20 Haziran 2008'de, iç çamaşırı ve çorap tezgahında 925 sterlin harcadı.

Bir saat üç dakika sonra, Cartier mücevherlerine 433.389 sterlin ödeme yaptı.

Daha sonra, erkekler için bir tasarım ürüne 374 sterlin verdi.

Günler sonra geri döndü ve İsrailli tasarımcı Eli Tahari'den aldıkalrına 8.387 sterlin ve parfüme 847 sterlin harcadı. Birkaç gün ara verdikten sonra, lüks saatler bölümünde 17.000 sterlin verdi.

Listedeki en garip harcama ise, Disney'in Bibibidi Bobbidi Boo adlı özel butiğinde yapılan 99.000 sterlinlik ödeme.

Bunun neye yapıldığı bilinmiyor. Aynı gün Boucheron mücevherlerine ise 160 bin sterlin veriliyor.

Harcamalar böyle devam ediyor, Cartier ve Boucheron'da altı haneli, lüks mağazalarda ve Harrods'ın kafelerinde, restoranlarında beş haneli ödemeler yapıyor.

Hatta bir seferinde, tek bir ziyaretindeki hediye paketi için 1371 sterlin veriyor. Üç çocuk annesi Haciyeva, oyuncak bölümünde ise 250 bin sterlin harcıyor.

Harrods hiç şüphe duydu mu?

NCA mali denetçisi Nicola Bartlet mahkemeye verdiği ifadede, Haciyev'in Uluslararası Azerbaycan Bankası'ndaki konumunu, yakınlarına hiç ödenmeyecek kredi kartları çıkartmak için kötüye kullandığı suçlamaları ışığında, eşi Haciyeva'nın yaptığı harcamaların "önemli" olduğunu söyledi.

Peki bütün bunlar Harrods'ta hiç şüphe yaratmadı mı?

Mağazadan BBC'ye yapılan açıklamada, mağazanın soruşturmaya "tam anlamıyla yardımcı olduğu ve işbirliği yaptığı" belirtildi.

NCA'in hedefi, Harrods'ta yapılan harcamaları geri almak değil, Haciyeva'nın Londra'daki evi ve Berkshire'daki golf sahası.

Bartlet "Mülk karmaşık bir şekilde satıl alınmış. Hacıyeva'nın mülkle ilişkisi gizemli." dedi.

Haciyeva'nın Knightsbridge semtindeki evi Aralık 2009'da, Vicksburg Global Inc. adlı bir şirket tarafından 11,5 milyon sterlin ödenerek satın alındı.

Belgeler, NCA'in İngiliz Virgin Adaları'daki bu şirket ile Haciyeva arasında nasıl ilişki kurduğunu gösteriyor.

Şirketin müdürü Elmar Bagirzade adlı bir Azerbaycan vatandaşı. Bagirzade aynı zamanda, Gulfstream modeli bir özel uçağı 33 milyon sterline satın alan, İngiltere merkezli Berkeley Business LTD adlı bir şirketin de direktörü.

İngiliz yasalarına göre, şirketler dörtte birden fazla hissesi olanların adlarını açıklamak zorunda.

Berkeley şirketinde ise bu kişilerden biri Hacıyeva'nın kocası, Cihangir Haciyev.

NCA, İngiliz Virgin Adaları'ndaki şirketin, Haciyeva'yla bağlantısını da, yaptığı vize başvurusuyla kurdu.

Haciyeva, vize başvurusu sırasında İçişleri Bakanlığına, evin sahibi olan şirketin hissedarı olduğunu söylemişti.

Berkshire'deki Mill Ride Golf Kulübü'nan sahipliği ise daha da çetrefilli.

Bu saha da Guernsey Adası'nda kurulmuş bir şirket üzerinden satın alınmış.

Haciyeva'nın, Sardunya Adası'nda bir villaya ve Azerbaycan'da da mülklere sahip olduğuna inanılıyor.

İngiltere'den yatırımcı vizesi almak için başvuru yaptığında, başvurusuna destek olmak için 2010'da 1 milyon sterlinlik İngiliz kamu tahvili almıştı. Bu paranın da kocası tarafından sağlandığı tespit edildi.

Beş yıl sonra, bu kez daimi oturum için başvuru yaptıklarında da, Cihangir Haciyev kendisinin ve eşinin daimi oturum alabilmek için yeterince paraya sahip olduğunu yazmıştı.

Bundan aylar sonra Azerbaycan'da tutuklandı ve yönettiği bankanın parasını almakla suçlandı.

Haciyeva suçlamaları hep reddetti. Şu anda aynı zamanda Azerbaycan'a iade edilmesi için yapılan taleple mücadele ediyor.

Haciyeva, mahkemeye yaptığı açıklamada, eşi hapiste olduğu için, kocasının nasıl meşru ve başarılı bir işadamı olduğunu ayrıntılı bir şekilde anlatarak, kendisini ve kocasını savunamadığını iddia etti.

