Zamanın donduğu sergide geçmişe yolculuk

'Bizim Bakkal Sergisi'yle zamanda yolculuk70, 80 ve 90'lı yıllara ait her şey bu sergideHaber: Esma MURAT- Kamera: Hüseyin ÇAKMAK / - Önleri cam vitrinli teneke kutularda bisküvi ve gofretler, kamış şekerler, misket, gazoz, çiklet ve sabun tozu 70, 80 ve 90'lı yıllara ait daha birçok ürün.

'Bizim Bakkal Sergisi'yle zamanda yolculuk

70, 80 ve 90'lı yıllara ait her şey bu sergide

Haber: Esma MURAT- Kamera: Hüseyin ÇAKMAK/ - Önleri cam vitrinli teneke kutularda bisküvi ve gofretler, kamış şekerler, misket, gazoz, çiklet ve sabun tozu 70, 80 ve 90'lı yıllara ait daha birçok ürün. Günümüzde pek çoğumuzun çocukluk ve ilk gençlik anılarında kalan bu ürünler Küçükçekmece Belediyesi tarafından bir araya getirildi.

Küçükçekmece Belediyesi 'Bizim Bakkal, Mahalle Bakkalından Süpermarkete Bir Esnaf Hikayesi' adlı sergi düzenledi. Çocukluğunun ve gençliğinin bakkal dükkanlarını özleyenler için, 51 yıl önce bakkallarda satılan ürünlerin buluşturulduğu sergiye Küçükçekmece bulunan Cennet Kültür ve Sanat Merkezi ev sahipliği yaptı. 'Bakkal tarihçesi' üzerine hazırlanan sergi aynı zamanda ziyaretçilerini 70, 80 ve 90'lı yıllara doğru tarihi bir yolculuğa çıkarıyor.

"SERGİ AYNI ZAMANDA TÜRKİYE'NİN TİCARİ DÖNEMEÇLERİNİ DE ANLATIYOR"

Sergide Osmanlı dönemi evrak, görsel, veresiye defterlerinin yanı sıra yine o dönem çeşitli bakkal malzeme ve ürünleri de sergileniyor. Bakkal tarihçesi ile başlayan sergide gıda, temizlik, kişisel gelişim, kırtasiye, oyuncak, ciklet, bisküvi ve çikolata gibi örnekler yer alıyor. Türkiye'nin ticari dönemeçlerini de anlatan sergi, 5 mart'a kadar CKSM'de ziyaret edilebilir.

"TÜRKİYE'NİN SOSYOLOJİK YAPISI ORTAYA KOYULUYOR"

Serginin bir bakkaliye hikayesi olduğunu söyleyen Küçükçekmece Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Güney Özkılınç, "Cennet Kültür ve Sanat Merkezi'ni Osmanlıdan günümüze bakkaliye ürünlerini sergilediğimiz bir yere çevirdik. Hazırladığımız bu sergi aynı zamanda Türkiye'nin sosyolojik yapısını da ortaya koyuyor. Bir zamanlar bakkallar gecekondu semtlerinin olmazsa olmazıydı. Kentleşmeyle birlikte insanların alışveriş yaptıkları yerler de değişti. Zamanla alışveriş yaptığımız yerler bakkallardan süpermarketlere evrildi. Bu sergi bir bakkaliye hikayesidir. Bizler de bu hikayeyi dönemin gerçek objeleriyle ziyaretçilerimize sunuyoruz" dedi.

"50 YIL ÖNCE HERKESİN BİR BAKKAL KAHRAMANI VARDI"

Birçok insanın bu sergide çocukluğuna ve gençliğine gittiğini belirten Özkılınç sözlerine şu şekilde devam etti:

"Ziyaretçilerimizin bakkaliyenin öyküsünü de bu sergide bulması mümkün. Sergiyi gezenler o yıllara dönmekle birlikte o dönemlerde yaşadığı olayları da anımsıyor. Bundan 50 yıl önce her insanın bir bakkal kahramanı vardı. Bu sergi insanı gülümseten bir sergi. Serginin büyük bir bölümünü Aziz Alçiçek'in koleksiyonundan edindik. Eskiden bakkala anahtarlarımızı bırakıyorduk. Fakat kentleşmeyle artık bu mümkün değil. İnsanlar bu sergide güvene samimiyete duydukları özlemi bir kez daha hissediyor."

"GEÇMİŞİN BÜTÜN İZLERİNİ BU SERGİDE GÖRMEK MÜMKÜN"

Sergiyle geçmişe döndüğünü ve mutlu hissettiğini söyleyen ziyaretçi Çağla Ağırgöl, "Burada geçmişin izleriyle bir arada olmak beni çok iyi hissettiriyor. Geçmişte olan şampuanlar, kremler, bakkal amcamızda bulunan sarı çizgili not defterleri bana rahmetli babamı anımsatıyor. Sergide hem hüzünlendim hem de kendimi iyi hissettim. Geçmişin tüm izlerini bu sergide görmek mümkün. Sergiyi kim hazırladıysa ellerine sağlık. Geçmişe güzel bir yolculuk yaptık" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Esma MURAT