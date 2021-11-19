Zaman Çarkı ne zaman, başladı mı, hangi kanalda yayınlanıyor? Zaman Çarkı dizisi konusu ne? Zaman Çarkı oyuncuları kimler?

Oyuncu kadrosunda Rosamund Pike, Kae Alexander, Naana Agyei Ampadu, Pasha Bocarie, Barney Harris, Johann Myers, David Sterne, Marcus Rutherford gibi isimlerin bulunduğu, Robert Jordan'ın aynı isimli fantastik serisinden uyarlanan Zaman Çarkı dizisi bugün çıkıyor. Peki, Zaman Çarkı başladı mı, hangi kanalda yayınlanıyor? Detaylar sizlerle...

ZAMAN ÇARKI DİZİSİ NE ZAMAN ÇIKACAK?

Zaman Çarkı dizisi bugün 19 Kasım Cuma günü Amazon Prime ekranlarında çıkacaktır.

ZAMAN ÇARKI DİZİSİ HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Robert Jordan'ın aynı isimli fantastik serisinden uyarlanan Zaman Çarkı dizisi Amazon Prime platformunda yayınlanıyor. Dizinin ilk sezonu 8 bölümden oluşacak. 2. sezonu da aynı şekilde 8 bölümden oluşacak ve Amazon Prime platformunda yayınlanacaktır.

ZAMAN ÇARKI DİZİSİ KONUSU NE?

Beş genç köylünün hayatları, garip ve güçlü bir kadının gelmesiyle sonsuza dek değişir. Kadın, içlerinden birinin Işık ve Karanlık arasındaki dengeyi sonsuza dek değiştirme gücüyle, kadim bir kehanetten geldiğini söyler. Karanlık Varlık hapisten kaçıp Son Savaş başlamadan evvel, dünyanın kaderi konusunda ya o yabancıya ya da kendilerine güveneceklerdir.

ZAMAN ÇARKI DİZİSİ OYUNCULARI KİMLER?

Dizinin oyuncu kadrosu şöyle:

Rosamund Pike

Kae Alexander

Naana Agyei Ampadu

Pasha Bocarie

Barney Harris

Johann Myers

David Sterne

Marcus Rutherford

ZAMAN ÇARKI ROMANI HAKKINDA BİLGİLER

Zaman Çarkı, Robert Jordan'ın 15 ciltlik ve yaklaşık 10.000 sayfalık külliyatıdır.

Zaman Çarkı bir başka dünyanın döngüsel tarihindeki bir çağı anlatır. İyi ve kötü arasındaki sonu gelmeyen savaş tekrar başlamak üzeredir. Dünyayı ele geçirmeye çalışan Shai'tan (karanlık varlık), asırlar süren topyekûn bir savaş sonunda Lews Therin Telamon liderliğindeki erkek Aes Sedai 'ler tarafından bir "zindana" hapsedilir ve zindanı mühürlenir. Shai'tan, hapsedilmeden önce, erkek Aes Sedai'lerin gücünün kaynağı olan saidin'i "lekeler" ve ilerleyen günlerde hepsinin delirmesine ve muhteşem güçleriyle yeryüzünün şeklini değiştirecek ölçüde yıkımlar yapmalarına sebep olur. Binlerce yıl sonra küçük bir köyde, sıradan bir delikanlı olan Rand'ın ve arkadaşlarının hayatı korkunç yaratıkların (Gölgedölleri) saldırısı ve onları kurtaran Moraine tarafından sonsuza kadar değişir. Rand, Lews Therin Telamon'un yeniden bedenlenmesidir (Yenidendoğan Ejder) ve Karanlık Varlık serbest kaldığında onunla savaşmaya yazgılıdır. Arkadaşları Matrim Cauthon ve Perrin Aybara'da kırılıştan önceki kişilerin yeniden bedenlenmesinden etkilenmiştir.

Seri boyunca Rand'ın çobanlıktan dünyanın kurtarıcısı ve yıkıcısı olan Yenidendoğan Ejder'e dönüşümü ve dünyayı da beraberinde de dönüştürmesi anlatılır. Karakterler sayıca kalabalık, detaylı ve kendi içinde bir bütündür. Her birinin zihinlerinden geçenler ve dönüşümleri didik didik edilir. Toplum yaşamı, tarihinden giyim-kuşamına, davranış tarzından mimarisine kadar detaylarıyla tasvir edilir.

Serinin 14'üncü ve son kitabı "A Memory of Light" (Işığın Anısı) İngilizce olarak 8 Ocak 2013'te yayımlanmıştır. Kitabın Türkçe yayım tarihi 22 Ağustos 2013'tür.

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