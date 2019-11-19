Zalim İstanbul 20. bölüm fragmanı yayımlandı! Nedim intikam için harekete geçer!

19.11.2019 10:10 | Son Güncelleme: 19.11.2019 10:10

Zalim İstanbul son bölüm Pazartesi Kanal D ekranlarında yayımlandı. Nedim, artık eskisi gibi değildir ve ilk intikam planını devreye sokarak Ceren'ni ziyarete gider. Cemre'ye olan tutumu ile Ceren'e olan davranışları her ikisini de şüpheye düşürmüştür. Nedim'in planı ne? Zalim İstanbul 19. Bölüm özeti, oyuncuları ve tüm ayrıntılar haberimizde…

Zalim İstanbul 19. Son Bölüm İzle...

19. BÖLÜM ÖZETİ

Nedim, yavaş yavaş intikam planını uygulamaya başlıyor. Ceren'in kaldığı eve giderek ilk hamlesini yapıyor. Ceren, Nedim'deki değişim yüzünden büyük korku ve şaşkınlık yaşıyor. Anlam veremediği yakınlığı yüzünden tedirgin oluyor. Cemre, Nedim'in kendisinden uzak hallerinden dolayı büyük merak içindedir. Bir şeyler planladığı hissetse de, adını koyamıyor. Özellikle Şeniz ve Cenk, diken üstünde bir hayatın içine düşüyorlar. Hal böyleyken Nedim herkesi çok şaşırtan bir durum yaratıyor. Amcası Agah'ı bile karşısına alacağı bu hamle köşkte deprem etkisi yaratıyor.

Damla, annesi Şeniz ve babası Agah'ın ayrılma kararı karşısında kendince bir karar alıyor. Evi terk ederek telefonlarını kapatıyor. Şeniz ve Agah, Damla'yı bulmak için köşkte seferberlik ilan ediyorlar. Damla, yerini bir tek Civan'a söylüyor. Civan, Damla'nın yanına giderek ona kendince destek olurken, Cenk'in öfkesini üstünde topluyor.

Cemre'nin, kendisini korkutan mesajı ile Damla'nın yerini bildirmek zorunda kalıyor. Damla eve döndükten sonra Cenk ve Civan karşı karşıya kalıyor. Seher, oğlu Civan ile Cenk arasındaki öfke dolu anlara şahit oluyor.

ZALİM İSTANBUL 20. BÖLÜM FRAGMANI YAYIMLANDI

Cenk, Cemre'nin Nedim'i uzaktan uzağa sevmeye nasıl dayanabildiğini sorgular. Bu durum Cmere için de oldukça zordur. Cenk'n sorusu üzerine Cemre'nin içindeki acı gittikçe büyümeye başlar ve aşkıyla yüzleşir. Yavaş yavaş Cemre'ye aşık olan Cenk, sevdiği kadının kendisine aşık olmasını diler.

Öte yandan Cemre'ye karşılık, Nedim ile Ceren bir anlaşma yaparlar. Nedim, karanlık dünyasında kendisini anlayan tek kişinin Cemre olduğunu söyleyerek aşkını bir anlığına da olsa bastıramaz.