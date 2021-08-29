Zafer Treni Ankara'dan yola çıktı
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Zafer Treni Ankara'dan yola çıktı

Zafer Treni Ankara'dan yola çıktı
Demirören Haber Ajansı / Oğuzhan Demir - Haberler | Politika

GAZİ Mustafa Kemal Atatürk'ün Dumlupınar yolculuğunu canlandıracak olan Zafer Treni yola çıktı.

GAZİ Mustafa Kemal Atatürk'ün Dumlupınar yolculuğunu canlandıracak olan Zafer Treni yola çıktı. Ankara'dan hareket eden trenin son durağı Dumlupınar olacak.

30 Ağustos Zafer Bayramı Anma Etkinlikleri kapsamında Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Dumlupınar yolculuğu canlandırılacak olan Zafer Treni Ankara'dan yola çıktı. Zaferin 99'uncu yıldönümü dolayısıyla 99 genç yolcu taşıyacak olan Zafer Treni, 1922'de başlayan yolculuğu simgelemesi için 19.22'de Ankara Garı'ndan hareket etti.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğiyle Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığı'nın desteğiyle yapılan yolculuğun rotası Anıttepe, Beştepe, Duatepe, Metristepe, Kocatepe ve Zafertepe'den geçilerek Dumlupınar'da sonlanacak.'GENÇLERİMİZLE BİRLİKTE AYNI RUHLA YOLA ÇIKIYORUZ'

2 bin 23 dakika sürecek yolculuğa katılmak için gençlerle bir araya gelen AK Parti Bilecik Milletvekili Selim Yağcı, "30 Ağustos Zaferi'nin 99'uncu yılında, medeniyet yolculuğunda lider ülke Türkiye'yi gerçekleştirmek adına, nasıl 100 yıl önce Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde bu zafer yolculuğu yapılmışsa bugün gençlerimizle birlikte, aynı ruhla ve heyecanla 'Hakimiyetin kayıtsız şartsız milletindir!' anlayışı içinde bu yolculuğa başlıyoruz. Atalarımıza vefa görevini hep birlikte yapacağız. Onlara burada şükranlarımızı sunacağız. Başta Başkomutan Mustafa Kemal olmak üzere tüm ecdadımızı ve tüm şehitlerimizi minnetle yad ediyoruz" ifadelerini kullandı.


Zafer Treni Ankara'dan yola çıktı
Zafer Treni Ankara'dan yola çıktı
Zafer Treni Ankara'dan yola çıktı
Zafer Treni Ankara'dan yola çıktı
Zafer Treni Ankara'dan yola çıktı
Zafer Treni Ankara'dan yola çıktı
Zafer Treni Ankara'dan yola çıktı
Zafer Treni Ankara'dan yola çıktı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Oğuzhan Demir

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