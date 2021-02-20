Zafer Alkaya: "Umutlu olmak ve eski güzel günlere dönmek istiyoruz"

Tourism Today'in Cumartesi günleri Instagram üzerinden gerçekleştirdiği canlı yayınlarının son konuğu konaklama sektörünün deneyimli ismi AKTOB Yönetim Kurulu Üyesi ve Cornelia Diamond Golf Resort & Spa Genel Müdürü Zafer Alkaya oldu. Zafer Alkaya, Tourism Today Genel Yayın Yönetmeni Haluk Özsevim ile pandemi ve turizm gündemini değerlendirdi.

"Pandemi ile hayatmızı değişti" diyerek konuşmasına başlayan Zafer Alkaya, attıkları adımları da artık farklı attıklarını söyledi. Pandemi'nin herkes için kolay bir süreç olmadığını belirten Alkaya, "Yıllardır farklı sorunları deneyimledik. Pandemi de yaşamış olduk. Ancak mücadeleyi bırakmıyoruz. Eski güzel günlere dönmek için mücadele ediyoruz" dedi.

"Dünya turizm endüstrisi çok büyük yara aldı"

Zafer Alkaya, 2014'ten 2020 yılına kadar yaşanan süreci özetledi: "Turizm sektörümüz 2014 yılına kadar önemli bir ivme kazanmıştı. 2014 yılından sonra hep 2014 yılını baz aldık. 2016 Türkiye turizmi için dramatik bir yıldı. Rusya ile bir uçak krizi yaşadık ve Rusya pazarında ciddi gerileme yaşadık. 2016 yılında Rusya ve Almanya pazarının paralel ilerlemesi gerektiğini gördük. 2017 yılında krizden çıktık, 2018 yılında ise toparlandık. 2019 yılı ise güzel rakamlara ulaştığımız bir yıldı. 2020'ye daha güzel bakıyorduk. 2020, iyi de başladığımız bir yıl oldu ancak Mart ayının ortasında Pandemi'yi hissettik. Dünya turizm endüstrisi çok büyük yara aldı. Şimdi 2021'i konuşuyoruz ama Pandemi hala devam ediyor" dedi.

"Umutlu olmak istiyoruz"

Pandeminin devam ettiğini belirten Alkaya, "Pandemi döneminde Türk turizminin en önemli adımı Güvenli Turizm Sertifikası oldu. Bu sertifika bizi farklı bir boyuta taşıdı ve bize güven verdi. Dünya turizmini güvenini kazandık. 2021 yılında aşılama başlasa da insanlar yine temkinli olacak. Ancak 2021 yılında 2020'ye göre daha iyi bir turizm sezonu yaşayacağız. İnsanlar evlerinde bunaldı. Aşı ile güven bulup seyahate çıkacaklar. Aşı insanlara güven verdi ancak şimdi de mutasyonu konuşuyoruz. Umutlu olmak istiyoruz ve eski güzel günlere dönmek istiyoruz" şeklinde konuştu.

Rusya, İngiltere ve Almanya

Zafer Alkaya, açıklamalarına şöyle devam etti: "Rusya kendi aşısı ile hızlı ilerliyor. Bu bizim için önemli. Bu pazardaki aşılama çalışmaları Tük turizmine pozitif katkı sağlayacak. Mısır da açılıyor. Mısır'ın uçuşlara açılacak olması bizi nasıl etkileyecek göreceğiz. Aşılama çalışmalarında İngiltere de iyi gidiyor. İngiltere bizim içim çok önemli bir Pazar ve daha da önemli bir hale gelecektir. Almanya ise temkinli. Riske girmek istemiyorlar. AB de onları takip ediyor. Sezon içinde Avrupa pazarından da akış olacaktır" diye konuştu.

"Yılgınlıkla bir yere varamayız"

Zafer Alkaya, yılgın olmadıklarını belirterek sözlerini şöyle noktaladı: "Yılgınlıkla bir yere varamayız. Enseyi karartmamalıyız. Önlemlerimizi alıp yolumuza devam edeceğiz."

Kaynak: Tourism Today