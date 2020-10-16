Zafer Algöz kimdir? Zafer Algöz kaç yaşında, nereli? Zafer Algöz filmleri
Başarılı oyuncu Zafer Algöz'ün hayatına dair detaylar araştırılıyor. Kullanıcılar, Zafer Algöz evli mi, eşi kim gibi soruları araştırıyor. Yer aldığı filmler ve dizilerle adından söz ettiren usta isim Zafer Algöz biyografisi haberimizde.
Zafer Algöz kim sorusu magazin gündeminde sıkça geçen sorulardan biridir. Oyunculuğu ile dikkatleri çeken Algöz hakkında ayrıntılar merak ediliyor. Peki, Zafer Algöz nereli? Zafer Algöz eşi kim? İşte, Zafer Algöz'ün ailesine dair ayrıntılar...
ZAFER ALGÖZ KİMDİR?
Algöz, 30 Ağustos 1961 tarihinde Kars'da dünyaya geldi. 1975 sezonunda Bursa Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğünde açılan "Gençlik Kursları" ile tiyatro eğitimi alan sanatçı, 1980 yılında Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümünü kazandı. 1985 yılında mezun olup, aynı yıl Bursa Devlet Tiyatrosunda sanat yaşamına başladı.
1989 yılında İstanbul Devlet Tiyatroları'na tayin olan Algöz, birçok oyunda rol aldı. İstanbul Devlet Tiyatrolarında oyuncu olarak çalışıyor. Eylül 2019'dan beri Can Yılmaz ile birlikte Youtube kanalına içerik hazırlamakta, "Burda Olan Burda Olan Kalır" oyunuyla sahneye çıkmaktadır. 2017 - Haşırt Dı Bilekbord, 2018 - Keş On Dı Teybıl adında da iki kitap kaleme aldı.
Lale Algöz ile evli olan Zafer Algöz'ün bi de oğlu bulunuyor.
Ödülleri
22. Sadri Alışık Tiyatro ve Sinema Oyuncu Ödülleri, 2017, Komedi Dalında Yılın En Başarılı Erkek Oyuncusu, Kaçma Birader,
21. Sadri Alışık Tiyatro ve Sinema Oyuncu Ödülleri, 2016, Komedi Dalında Yardımcı Rolde Yılın En Başarılı Erkek Oyuncusu, Ali Baba ve 7 Cüceler,
10. Lions Tiyatro Ödülleri, 2010, En İyi Komedi Erkek Oyuncu, Vahşet Tanrısı.
FİLMLERİ - DİZİLERİ
Tutunamayanlar - 2020
Karakomik Filmler 2 - 2020
Karakomik Filmler - 2019
Börü - 2018
Muhteşem İkili - 2018
Görevimiz Tatil - 2018
Arif V 216 - 2018
Deli Aşk - 2017
Bir Deli Sevda - 2017
Hayatımın Aşkı - 2016
Kaçma Birader - 2016
Ali Baba ve 7 Cüceler - 2015
Tut Sözünü - 2015
Küçük Ağa - 2015
Pek Yakında - 2014
Beni Böyle Sev - 2014
Mihrap Yerinde - 2014
İntikam - 2013
Sultan 2012
Uzun Hikâye - 2012
İbreti Ailem - 2012
Mor Menekşeler - 2011
Dedemin İnsanları - 2011
Leyla ile Mecnun - 2011
Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi - 2011
Mükemmel Çift - 2010
Yahşi Batı - 2010
Umut - 2009
A.R.O.G - 2008
Cumhur Cemaat - 2007
Kurtlar Vadisi Pusu - 2007-2009
Hasret - 2006
Umut Adası - 2006
Sınav - 2006
Kapıları Açmak - 2005
O Şimdi Mahkum - 2005
Çınaraltı - 2003
Esir Şehrin İnsanları - 2003
Cesur Kuşku - 2001
Evdeki Hesap - 2000
Duruşma - 1999
Salkım Hanımın Taneleri - 1999
Utanmaz Adam - 1998
Komşu Komşu - 1997
Ağır Roman - 1997
Televizyon Çocuğu - 1996 (Konuk oyuncu)
Oğlum Adam Olacak - 1995
Saygılar Bizden - 1992