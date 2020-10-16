Zafer Algöz kimdir? Zafer Algöz kaç yaşında, nereli? Zafer Algöz filmleri

Başarılı oyuncu Zafer Algöz'ün hayatına dair detaylar araştırılıyor. Kullanıcılar, Zafer Algöz evli mi, eşi kim gibi soruları araştırıyor. Yer aldığı filmler ve dizilerle adından söz ettiren usta isim Zafer Algöz biyografisi haberimizde.

Zafer Algöz kim sorusu magazin gündeminde sıkça geçen sorulardan biridir. Oyunculuğu ile dikkatleri çeken Algöz hakkında ayrıntılar merak ediliyor. Peki, Zafer Algöz nereli? Zafer Algöz eşi kim? İşte, Zafer Algöz'ün ailesine dair ayrıntılar...

ZAFER ALGÖZ KİMDİR?

Algöz, 30 Ağustos 1961 tarihinde Kars'da dünyaya geldi. 1975 sezonunda Bursa Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğünde açılan "Gençlik Kursları" ile tiyatro eğitimi alan sanatçı, 1980 yılında Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümünü kazandı. 1985 yılında mezun olup, aynı yıl Bursa Devlet Tiyatrosunda sanat yaşamına başladı.

1989 yılında İstanbul Devlet Tiyatroları'na tayin olan Algöz, birçok oyunda rol aldı. İstanbul Devlet Tiyatrolarında oyuncu olarak çalışıyor. Eylül 2019'dan beri Can Yılmaz ile birlikte Youtube kanalına içerik hazırlamakta, "Burda Olan Burda Olan Kalır" oyunuyla sahneye çıkmaktadır. 2017 - Haşırt Dı Bilekbord, 2018 - Keş On Dı Teybıl adında da iki kitap kaleme aldı.

Lale Algöz ile evli olan Zafer Algöz'ün bi de oğlu bulunuyor.

Ödülleri

22. Sadri Alışık Tiyatro ve Sinema Oyuncu Ödülleri, 2017, Komedi Dalında Yılın En Başarılı Erkek Oyuncusu, Kaçma Birader,

21. Sadri Alışık Tiyatro ve Sinema Oyuncu Ödülleri, 2016, Komedi Dalında Yardımcı Rolde Yılın En Başarılı Erkek Oyuncusu, Ali Baba ve 7 Cüceler,

10. Lions Tiyatro Ödülleri, 2010, En İyi Komedi Erkek Oyuncu, Vahşet Tanrısı.

FİLMLERİ - DİZİLERİ

Tutunamayanlar - 2020

Karakomik Filmler 2 - 2020

Karakomik Filmler - 2019

Börü - 2018

Muhteşem İkili - 2018

Görevimiz Tatil - 2018

Arif V 216 - 2018

Deli Aşk - 2017

Bir Deli Sevda - 2017

Hayatımın Aşkı - 2016

Kaçma Birader - 2016

Ali Baba ve 7 Cüceler - 2015

Tut Sözünü - 2015

Küçük Ağa - 2015

Pek Yakında - 2014

Beni Böyle Sev - 2014

Mihrap Yerinde - 2014

İntikam - 2013

Sultan 2012

Uzun Hikâye - 2012

İbreti Ailem - 2012

Mor Menekşeler - 2011

Dedemin İnsanları - 2011

Leyla ile Mecnun - 2011

Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi - 2011

Mükemmel Çift - 2010

Yahşi Batı - 2010

Umut - 2009

A.R.O.G - 2008

Cumhur Cemaat - 2007

Kurtlar Vadisi Pusu - 2007-2009

Hasret - 2006

Umut Adası - 2006

Sınav - 2006

Kapıları Açmak - 2005

O Şimdi Mahkum - 2005

Çınaraltı - 2003

Esir Şehrin İnsanları - 2003

Cesur Kuşku - 2001

Evdeki Hesap - 2000

Duruşma - 1999

Salkım Hanımın Taneleri - 1999

Utanmaz Adam - 1998

Komşu Komşu - 1997

Ağır Roman - 1997

Televizyon Çocuğu - 1996 (Konuk oyuncu)

Oğlum Adam Olacak - 1995

Saygılar Bizden - 1992