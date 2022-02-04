Zabıtadan pazarlarda tartı ve etiket denetimi

KOCAELİ(İHA) – Gebze Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, semt pazarlarında bulunan tartı aletlerini ve hileli fiyat etiketlerini denetledi.

Gebze Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri semt pazarlarında tartı aletleri ölçümleme denetimi yaptı. Ölçü ve tartı aletlerinin damgalarını kontrol eden ölçü ve ayar memuru; damgasız ölçü aletleriyle satış yapılmasını önlemek amacıyla damgalanmamış, hileli, ayarı bozuk terazi, kantar, baskül, litre gibi ölçü aletlerini kullananlara gerekli uyarıları yaptı. Zabıta ekipleri, satıcıları ilgili aletleri düzenli olarak muayeneye sokmaları konusunda uyardı ve bozuk aletlerin tespiti halinde yasal işlem başlatılacağını duyurdu. Ayrıca zabıta ekipleri hileli veya vatandaşı yanıltıcı satışı önlemek amacıyla ürün fiyat ve etiketlerinde denetim yaparak uymayanlar hakkında yasal işlem başlattı. Zabıta ekipleri, vatandaşların hileli etiket ve eksik gramaj konusunda görmüş olduğu olumsuzlukları ilgili semt pazarındaki görevli zabıta memurlarına bildirmeleri çağrısında bulundu. - KOCAELİ