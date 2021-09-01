Zabıtadan nostaljik kıyafetlerle "tarihi" denetim
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Zabıtadan nostaljik kıyafetlerle "tarihi" denetim

Zabıtadan nostaljik kıyafetlerle 'tarihi' denetim
Anadolu Ajansı / Ömer Olcay - Haberler | Güncel

Zabıta ekipleri, teşkilatın 195'inci yılı kutlamaları kapsamında, nostaljik kıyafetlerle tarihi Hamamönü'ndeki esnafa karanfil dağıttı ve denetimlerde bulundu.

Zabıta ekipleri, teşkilatın 195'inci yılı kutlamaları kapsamında, nostaljik kıyafetlerle tarihi Hamamönü'ndeki esnafa karanfil dağıttı ve denetimlerde bulundu.

Zabıta Teşkilatı Federasyonu, her yıl yurt genelinde 1-7 Eylül arasında çeşitli etkinliklerin düzenlendiği Zabıta Haftası'nı, Osmanlı'dan bugüne kullanılan üniformalarla kutluyor.

Nostaljik kıyafetler giyen Altındağ Belediyesi zabıta ekipleri, tarihi Hamamönü'nde denetlediği esnafa, karanfil dağıttı, zabıta tarihiyle ilgili bilgi verdi.

Ekipler, vatandaşların hatıra fotoğrafı çekerek ölümsüzleştirdiği etkinlikte, Fatih Sultan Mehmet dönemindeki "Bostancıbaşı", Kanuni Sultan Süleyman zamanındaki "Kavaşbaşı", 4. Murat devrindeki "Kuloğlu Başçavuş", 2. Mahmut dönemine ait "İhtisap Neferi"ni temsil eden kıyafetleri ve Türkiye Cumhuriyeti'nin modern "zabıta üniforması"nı giyerek, teşkilatın tarihini bugüne taşıdı.

Zabıta Teşkilatı Federasyonu Başkanı Abdurrahman Karabudak, etkinlikle ilgili AA muhabirine yaptığı açıklamada, 1826'da "İhtisap Nazırlığı" ile kurulan teşkilatın geçmişinin, Hazreti Muhammed dönemine dayandığını söyledi.

Hazreti Muhammed tarafından çarşı ve pazar düzenlenmesi için görevlendirilen Hazreti Ömer'i, "ilk zabıta" olarak nitelendirdiklerini belirten Karabudak, "O günden bugüne her alanda halk için çalışmaya devam ediyoruz. Aslında hayatın her aşamasındayız. Kent yaşamının planlı bir şekilde daha iyi ve doğruya gitmesi için mücadele ediyoruz. Pandemi döneminde sağlık çalışanlarımıza daha az hasta gitsin diye denetimleri çoğalttık. Yani hijyen şartlarının kontrolünü sağladık." diye konuştu.

Zabıtaların, son günlerde yaşanan doğal afetlerde de yaraların sarılmasında büyük rol oynadığını ifade eden Karabudak, kent yaşamında ortaya çıkan problemleri çözmek için çalışmalarını aralıksız sürdürdüklerini kaydetti.

Nostaljik kıyafetler hakkında bilgi veren Karabudak, "Bugün zabıta arkadaşlarımızla tarihi bir denetim gerçekleştirdik. Arkadaşlarımız, tarihten çıkarak, burada farklı bir ambiyans oluşturmak istediler." dedi.

Karabudak, bu yıl kutlamalar kapsamında "Adında Güven Var" sloganını belirlediklerini aktararak, "Sloganımızla teşkilatımızı halkımızın hizmetine sunuyoruz. Onlar için, onlar adına günün 24 saati çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Zabıtadan nostaljik kıyafetlerle 'tarihi' denetim
Zabıtadan nostaljik kıyafetlerle 'tarihi' denetim
Zabıtadan nostaljik kıyafetlerle 'tarihi' denetim
Zabıtadan nostaljik kıyafetlerle 'tarihi' denetim

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Olcay

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