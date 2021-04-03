Zabıtadan maske, mesafe, hijyen denetimi
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Zabıtadan maske, mesafe, hijyen denetimi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Zabıtadan maske, mesafe, hijyen denetimi

Mamak Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Özcan, "Mamak Belediyesi olarak hemşehrilerimizin sağlığı için denetimlerimize devam edeceğiz" dedi.

Mamak Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Özcan, "Mamak Belediyesi olarak hemşehrilerimizin sağlığı için denetimlerimize devam edeceğiz" dedi.

Mamak Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri maske, mesafe ve hijyen denetimi gerçekleştirdi. Ekiplerle birlikte denetimlere katılan Mamak Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Özcan, zabıta ekiplerinin her gün denetime devam edeceklerini belirterek, "Bu süreçte hepimize önemli sorumluluklar düşmektedir. Elde ettiğimiz kazanımları kaybetmemek ve sağlıklı günlere ulaşmak için maske, mesafe ve hijyen kurallarına azami riayet etmemiz gerekmektedir. Mamak Belediyesi olarak hemşehrilerimizin sağlığı için denetimlerimize devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Mamak'ta bulunan pastane, kafe, restaurant, alışveriş merkezleri, fırınlar, marketleri ziyaret eden zabıta ekipleri, faaliyet gösteren iş yerlerine uyması gereken dezenfekte ve hijyen kurallarını uygulayıp uygulamadığını kontrol ederek, "Sağlığınız bizim için önemli. Lütfen maske mesafe temizlik kurallarına uyalım" çağrısında bulundu.

Yapılan denetimlerde maske takmayanlara para cezası uygulanacağını ve maskenin doğru şekilde kullanmanın salgının kırılmasında etkili olacağını belirten ekipler, burunlarını kapatmayacak şekilde maske takan vatandaşları da uyardı. - ANKARA

Zabıtadan maske, mesafe, hijyen denetimi
Zabıtadan maske, mesafe, hijyen denetimi
Zabıtadan maske, mesafe, hijyen denetimi
Zabıtadan maske, mesafe, hijyen denetimi
Zabıtadan maske, mesafe, hijyen denetimi
Zabıtadan maske, mesafe, hijyen denetimi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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