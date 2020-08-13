Zabıta Memuru alımı başladı! Zabıta başvurusu nasıl yapılır? Zabıta başvuru şartları nelerdir? Şişli Belediyesi, KPSS'den 65 puan ve üzeri alan 25 kişiyi zabıta memuru olarak işe alacak. Peki zabıta memuru alım şartları neler?

Şişli Belediyesi'nden sevindirici haber geldi. KPSS'den en az 65 puan kişiler zabıta memuru olabilecek. 25 kişilik kadın-erkek memur alımı için boş kontenjanlar değerlendirilecek.

ŞİŞLİ BELEDİYESİ MEMUR ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

-2018-KPSSP3 türünde Kamu Personeli Seçme Sınavından (KPSS) alım yapılacak unvanların karşısında belirtilen puan türlerinden, 65 puan ve üzeri KPSS puanını almış olmak.

-Daha önce kamu kurumlarında disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak.

-Sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak.

- YDS İngilizce veya Arapça sınavından en az (C) seviyesinde puan almış olması gerekmektedir.

-A2 veya en az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.

- Tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kg.dan fazla fark olmamak. Boy ve kilo tespitleri belediyemizce yapılacaktır.

ZABITA ALIMI BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

Başvuru yapacak adayların Şişli Belediyesi internet sitelerinden edinebilecekleri başvuru formunu doldurmaları gerekiyor.

Sözlü ve uygulamalı sınav için ise,başvuru belgelerini 17 Ağustos - 1 Ekim 2020 tarihleri arasında mesai saatleri içerisinde (mesai günlerinde saat 09:00-17:30 arasında) Şişli Belediye Başkanlığı İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne teslim etmeleri gerekiyor.

ŞİŞLİ BELEDİYESİ ZABITA ALIMI SINAVI

KPSS en yüksek puana göre sıralanacak adaylar, sözlü ve uygulamalı sınava tabi tutulacaktır. Zabıta Memuru alımı için sözlü ve uygulamalı sınav yapılacak.Sözlü ve uygulamalı sınav 26 Ekim 2020 günü saat 09.00' da başlayacak.

Zabıta Memuru alımı için sözlü ve uygulamalı sınav yapılacak.Sözlü ve uygulamalı sınav 26 Ekim 2020 günü saat 09.00' da başlayacak.

Sınav Konuları:

1. Sözlü Sınav:

a) Türkiye Cumhuriyeti Anayasası,

b) Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi,

c) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu,

ç) Mahalli idarelerle ilgili temel mevzuat konularını kapsar.

Uygulamalı Sınav:

Kadro unvanına ilişkin mesleki bilgi ve yeteneğin ölçülmesi ile sportif dayanıklılık gibi özelliklerin ölçülmesini kapsayacak şekilde yapılacak.

Sözlü sınav, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, Mahalli İdareler ile ilgili Temel Mevzuat konularında 25'er puan olmak üzere toplamda 100 puan ve uygulamalı sınav ise 100 tam puan üzerinden yapılacak. Sınavda değerlendirme; sözlü sınavın yüzde 50 si, uygulamalı sınavın yüzde 50 si alınarak sınav puanı hesaplanacak. Sınavda başarılı sayılmak için en az 60 puan alınması şartı bulunuyor.

Adayların atamaya esas başarı puanı, bu maddenin (b) bendinde belirtilen sınav puanı ile KPSS puanının aritmetik ortalaması alınmak suretiyle belirlenecek ve Belediyenin internet adresinde ilan edilecek.