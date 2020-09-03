Zabıta ekiplerinden hijyen denetimi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Zabıta ekiplerinden hijyen denetimi

Zonguldak'ın Ereğli İlçesi Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kentteki 25 ekmek fırını ile 11 simit fırınında gramaj ve hijyen denetimi yaptı.

Zabıta ekiplerinden hijyen denetimi
03.09.2020 20:17 | Son Güncelleme: 03.09.2020 20:21

Zonguldak'ın Ereğli İlçesi Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kentteki 25 ekmek fırını ile 11 simit fırınında gramaj ve hijyen denetimi yaptı. Toplam 15 fırın için tutanak tutularak işlem başlatıldı.

Kdz. Ereğli Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, halkın sağlıklı gıda tüketimini sağlamak amacıyla ilçedeki 25 ekmek fırını ile 11 simit fırınını tek tek denetledi. Yapılan hijyen ve gramaj denetiminde 25 ekmek fırınının 14'ü, 11 simit fırınının 1'i için tutanak tutuldu.

İşlem başlatılan fırınlara eksiklerini gidermeleri için süre tanındı. Bu süre ardından ekipler tekrar giderek fırınlarda denetimlerini yapacaklar.

Kdz. Ereğli Belediyesi Zabıta Müdürü Halit Aydın, Belediye Başkanı Halil Posbıyık'ın talimatlarıyla halkın sağlıklı gıda tüketiminin sağlanması için denetimleri düzenli olarak sürdürdüklerini belirterek, Kovid 19 salgını nedeniyle çalışmaları daha da artırdıklarını vurguladı. Aydın, "Fırınlarımızın hijyen ve gramaj denetimlerini yapmaya devam edeceğiz. Tespit edilen eksikliklerin giderilmesi konusunun takipçisi olacağız" dedi. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Oruç Reis Ömer Çelik Ziya Selçuk Angela Merkel Abdülhamit Gül
Magazin Alişan Acun Ilıcalı Demet Akalın Pınar Tartan
Spor Metin Oktay Şenol Güneş Nihat Özdemir Ahmet Nur Çebi Emre Belözoğlu
Daha Fazla Kız Eylül Adana Yunanistan
Şu an buradasınız: Zabıta ekiplerinden hijyen denetimi - Zonguldak
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.9.2020 20:39:20. #1.14#
title