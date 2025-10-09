Her yıl binlerce aday, bu kadrolara yerleşebilmek için KPSS puanları ve uygulamalı klavye sınavları ile yarışıyor. 2025 yılında yapılacak alımlar için adayların en çok merak ettiği konuların başında taban puanlar ve alım tarihleri geliyor. Zabıt katipliği taban puanları 2025 kaç, zabıt katipliği alım ilanı ne zaman yayınlanacak?

2025 YILINDA BEKLENEN TABAN PUANLAR

Henüz resmi ilanlar açıklanmamış olsa da geçmiş yılların verileri ışığında 2025 zabıt kâtipliği taban puanlarının 70 ila 85 aralığında olması bekleniyor. Genellikle büyük şehirlerdeki adliyelerde taban puanlar daha yüksek olurken, küçük ve taşra adliyelerinde puanlar daha düşük seviyelerde kalabiliyor.

2024 yılında yapılan alımlarda en düşük puan 70, en yüksek puan ise 92 seviyesinde gerçekleşmişti. Bu tabloya bakıldığında 2025 yılı için benzer bir dağılım bekleniyor. Ancak kontenjan sayısı, başvuru yoğunluğu ve KPSS sınav sonuçlarının genel başarı ortalaması gibi etkenler taban puanları doğrudan etkileyebileceği için kesin rakamlar ancak ilan sonrası belli olacak.

KPSS PUANI VE KLAVYE SINAVI ŞARTI

Zabıt kâtipliği alımlarında adayların öncelikle KPSS'den en az 70 puan alması gerekiyor. Bu barajı geçen adaylar, uygulamalı klavye sınavına çağrılıyor. Klavye sınavında dakikada en az 90 kelime yazabilen adaylar başarılı sayılıyor ve sözlü mülakat aşamasına geçebiliyor.

Dolayısıyla sadece yüksek KPSS puanı değil, aynı zamanda iyi bir klavye performansı da oldukça kritik. Adayların şimdiden hem KPSS hazırlıklarını hem de klavye pratiklerini yoğunlaştırmaları öneriliyor.

2025 ZABIT KÂTİPLİĞİ ALIM İLANI NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Adalet Bakanlığı genellikle her yılın ilk yarısında, Mart ile Haziran ayları arasında zabıt kâtipliği alım ilanlarını yayınlıyor. 2024 yılında ilanlar Mayıs ayında duyurulmuş ve başvurular Haziran ayında alınmıştı.

Bu takvime paralel olarak 2025 zabıt kâtipliği ilanlarının da yine ilkbahar aylarında, büyük olasılıkla Nisan-Mayıs döneminde yayımlanması bekleniyor. Ancak kesin tarih için adayların Adalet Bakanlığı resmi duyurularını düzenli olarak takip etmeleri gerekiyor.

KONTENJAN SAYISI ARTIŞ GÖSTEREBİLİR

Yargı hizmetlerinin hızlandırılması ve personel açığının kapatılması amacıyla son yıllarda zabıt kâtibi kontenjanlarında artış eğilimi gözlemleniyor. 2024 yılında yaklaşık 5 bin kişilik kadro açılmıştı. 2025 yılında ise bu sayının 6 binin üzerine çıkabileceği kulislerde konuşuluyor.

Kontenjan sayısının artması, daha fazla adayın atama şansı yakalaması anlamına geliyor. Ancak başvuru sayısı da her yıl arttığı için rekabetin daha yoğun olması bekleniyor.

BAŞVURU SÜRECİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Adayların zabıt kâtipliği başvurusu yaparken bazı önemli noktalara dikkat etmesi gerekiyor:

• KPSS puanının en az 70 olması

• Klavye sınavına hazırlıklı olunması

• Başvuru belgelerinin eksiksiz teslim edilmesi

• Tercih edilen adliyelerin doğru ve stratejik seçilmesi

Özellikle klavye sınavı, birçok adayın elendiği aşama olarak öne çıkıyor. Bu nedenle başvurudan önce on parmak yazım pratiği yapmak ve süre tutarak yazma hızını artırmak büyük avantaj sağlıyor.

ADAYLARA ÖNERİLER

Zabıt kâtipliği mesleğini hedefleyen adaylara uzmanlar tarafından bazı önerilerde bulunuluyor:

• KPSS çalışmasına erken başlamak ve planlı ilerlemek

• Günlük en az 1 saat klavye pratiği yapmak

• Daha önceki yılların taban puanlarını inceleyerek hedef belirlemek

• Başvuru dönemlerinde resmi duyuruları düzenli takip etmek

Bu adımlar, yoğun rekabet ortamında öne çıkmak için oldukça önemli görülüyor.

2025 yılında zabıt kâtipliği alımları için taban puanların 70-85 aralığında olması ve alım ilanlarının ilkbahar aylarında yayınlanması bekleniyor. Adayların hem KPSS'ye hem de klavye sınavına eş zamanlı olarak hazırlanması, başarı şansını artıracaktır. Resmi ilanlar açıklandığında başvuru şartları ve kontenjan sayıları netlik kazanacak.