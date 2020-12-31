"Z kuşağı"na kitabı, kağıt ve mürekkep kokusuyla sevdiren kitapevi

Bursa'da 17 bin metrekare alanda açılan kitabevi, farklı konseptiyle hem Z kuşağını kitapla buluşturmayı hedefliyor hem de kitapseverleri ve mağazayı görmeye gelenleri ağırlıyor.

Bursa'da 17 bin metrekare alanda açılan kitabevi, farklı konseptiyle hem Z kuşağını kitapla buluşturmayı hedefliyor hem de kitapseverleri ve mağazayı görmeye gelenleri ağırlıyor.

Çocukluğunun geçtiği Muş'un Varto ilçesinden 37 yıl önce geldiği Bursa'da, kitabevi serüvenine başlayan Kutbettin Bingölbali'nin İstanbul Caddesi'nde açtığı dördüncü şube, sıra dışı dizaynıyla dikkati çekiyor.

Akıllı cep telefonları ve tabletlerden kitap okumaya yönelen Z kuşağına farklı konseptiyle mürekkep ve kağıt kokusunu unutturmamayı hedefleyen kitapevi, sosyal medya platformlarındaki fotoğraflarıyla da büyük ilgi görüyor.

Sosyal medyadaki ilgi çekici fotoğrafları görüp kitabevini gezmek ve alışveriş yapmak için gelenlerin de olduğu mağazanın bir bölümü ise e-ticaret satışı için ayrıldı.

Muş'tan Bursa'ya ağabeyinin peşinden geldi

BKM Kitap'ın sahibi Kutbettin Bingölbali, AA muhabirine, Van'da bir öğretmen lisesinde yatılı eğitim gördüğü sırada, üniversite eğitimine başlayan ağabeyinin peşinden Bursa'ya geldiğini söyledi.

Çocukluğunun kalemsiz, silgisiz, okulsuz geçtiğini belirten Bingölbali, şöyle devam etti:

"1983'te Uludağ Üniversitesini kazanan ağabeyim, Bursa Kitapçılar Çarşısı'nda 17 metrekarelik alanda kitapçı dükkanı açtı. Bursa Erkek Lisesinden mezun olunca kitabevinin başına geçtim. Kitapçılık, değer verilmeyen bir sektördü. O kadar değersizdi ki kitapçılar yer altında, nemli, karanlık yerlerde, pasajların en altlarındaydı. Kitapçılar çarşısında 13 komşuyduk. O kadar havasız kalırdık ki günde 5 defa caddeye çıkar, oksijen alırdık. Okuyamadığımız, kalemimiz, silgimiz, açacağımız olmadığı için tüm çocukların kalemi, silgisi, kitabı, defteri olsun istedik. Bunu dert edindik. Çok mücadele ettik. Komşular devrettiler ve 17 metrekareden 100 metrekareye kadar büyüttük kitapçıyı. Şehrin tümünün kitabevine gelmesini, kitaba dokunmasını, kitap kokusunu almasını dert edinen bir aileydik. Mücadele ettik ve 2000 yılında, 'şehrin en güzel yeri kitabevi olmalı, insanlar önünde ve içinde buluşmalı' diyerek, cadde üstüne çıktık ve üç katlı bir yer açtık. İlk defa Bursa'da kafe ve kitap bir arada."

"Bursa'da Avrupa'nın en büyük kitabevi"

Bingölbali, 2001'de yaşanan ekonomik krizden etkilendiklerini, çok sıkıntı yaşadıklarını ama asla pes etmediklerini ve 135 metrekarelik bir mekan açtıklarını anlattı.

O dönem depo ile kitabevi arasında gidip gelirken 40 kilo zayıfladığını aktaran Bingölbali, yoğun çalışma temposunun ardından 2014'te Mudanya Yolu Caddesi'nde 4 bin metrekarelik kitabevi açtıklarını, 2015'te internet satışına başladıklarını ifade etti.

Bingölbali, 2015'te İzmir Yolu Caddesi'nde 5 bin metrekare alanda bir şube daha açtıklarını kaydederek, "Okuma oranının düşük olduğu bir ülkede, İstanbul'da değil Bursa'da, Avrupa'nın en büyük kitabevi." dedi.

Son şubenin açılış sürecine değinen Bingölbali, 40'tan fazla ülke gezdiğini ve kafe bölümü, dünya mutfağı restoranı olan bir yer hayal ettiğini belirtti.

Kutbettin Bingölbali, şunları kaydetti:

"Biz aslında e-ticaret için İstanbul Caddesi'ne gelmiştik. Burada, kalemi, silgisi, açacağı olmayan çocukların olduğu, Anadolu'dan göçenler var. 'Onlar için bir oda, masa, ortam bile hayaldir' diye düşündüm. Öyle bir yer açalım ki tüm Bursa'nın, Anadolu göçünün imkansız çocukları gelsin istedim. Ortamın müsait olduğu, 17 bin metrekareden oluşan etüt alanlarının yanı sıra yakında etkinlik alanları, kitap müzesi, kağıt atölyesi ve sanat atölyelerini buraya kazandırma yolundayız. Burayı en yeni Z kuşağı için bir kitap konseptinde yapalım istedik. Yeni nesil; tarz, konsept, şekil, fotoğraf, durum, paylaşım, ortam istiyor. Her şubede edindiğimiz tecrübeyle menümüzü, ortamı, kültür yerlerini geliştirdik. Tavana kitaplar astık; kitap başımızın tacıdır diye. Ahşap merdiven 10 yıllık hayalimizdi; tarihi bir binada düşünmüştük ama böyle yüksek bir yeri görünce bu hayalimizi de gerçekleştirdik."

"İstanbul'dan, İzmir'den, Konya'dan, çevre illerden buradaki tarzı görmeye geliyorlar"

Kitabevlerinde 500 bin çeşit 10 milyon kitap olduğu bilgisini veren Bingölbali, 479 personelle en iyi hizmeti sunmak için çalıştıklarını dile getirdi.

Bingölbali, kitabevlerinin sadece bir ticarethane olmadığına dikkati çekerek, "Kitabevi, halleşme, dertleşme, buluşma yeridir ve manevi eczanedir. Akşama kadar müşterilerimiz buraya gelip bize, 'Eşimle, ailemle sorunum var. Benim şu eksiğim var.' diyor. Nasıl eczaneye gidip ilaç aranıyorsa kitabevine gelip ruhunu tamamlama adına burada ilaç aranıyor. Burası hem mideyi hem ruhu doyuran bir kitabevi. Kitabevi, şehrin bostanı, gülistanıdır. Bir kitabın, önsözün, atasözünün, cümlenin, paragrafın bir çocuğun hayatına mal olduğuna, hayatını değiştirdiğine, karanlıktan aydınlığa geçiş yaptığına, yolunu değiştirdiğine burada şahit oluyoruz." ifadelerini kullandı.

Bingölbali, kendisini tetikleyen, buralara getiren, heyecanlı kılan nedenler olduğunu vurguladı.

Sosyal medyaya çok önem verdiklerine değinen Bingölbali, "Her hafta sonu iki yazarla canlı yayın yapıyoruz. Bundan dolayı İstanbul'dan, İzmir'den, Konya'dan, çevre illerden müthiş insanlar gelmeye başladı, sadece buradaki tarzı görmeye, ve çok şaşırdıklarını ifade ediyorlar. Kitabevini görmeye gelmişken Bursa'yı da geziyorlar. Bu kadar krizin olduğu dönemde, okuma oranının düşük olduğu bir ülkede, bu kadar riske nasıl giriyorsunuz, diyorlar. Kitabın bereketi olduğunu düşünüyorum." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Volkan Bayraktar