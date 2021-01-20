Yüzyüze eğitim ne zaman başlayacak? Dershaneler ne zaman açılacak? 2021 açıklama geldi!

Yüzyüze eğitim ne zaman başlayacak sorusu öğrenciler tarafından sıklıkla araştırılıyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gelen son dakika açıklamasına göre; dershaneler ve özel eğitim kurumları için yüz yüze eğitim kararı alındı. Yüzyüze eğitim ne zaman başlayacak? Dershaneler ne zaman açılacak? 2021 açıklama geldi!

Yüzyüze eğitim ne zaman başlayacak? Etüt merkezleri ve kurslar hangi tarihte açılacağı belli oldu mu? sorular sıkça araştırılan konulardan bir tanesi oldu. Koronavirüs pandemisi nedeniyle yüz yüze eğitim sürecine ara verilen kurumlar arasında yer alan özel eğitim kursları ve dershaneler de yer aldı. Peki, Yüzyüze eğitim ne zaman başlayacak? Dershaneler ne zaman açılacak? 2021 açıklama geldi!

YÜZYÜZE EĞİTİM NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Destekleme ve yetiştirme kursları ile takviye kurslarında yüz yüze eğitim 22 Ocakta başlayacak. Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB),8. ve 12. sınıf öğrencileri ve mezunlar için isteğe bağlı açılan resmi okullardaki destekleme ve yetiştirme kurslarında, özel okullardaki takviye kurslarında ve 12. sınıflara yönelik özel öğretim kurslarında yüz yüze eğitimin 22 Ocak'tan itibaren başlatılacağı bildirildi.

Bakanlıktan resmi okullardaki destekleme ve yetiştirme kursları, özel okullardaki takviye kursları ile özel öğretim kurslarındaki yüz yüze eğitime ilişkin iş ve işlemleri düzenleyen iki ayrı yazı illere gönderildi.

Buna göre, resmi okullarda eğitim alan 8. ve 12. sınıf öğrencileri ve mezunlar için isteğe bağlı açılan destekleme ve yetiştirme kursları ile özel okullardaki bu sınıflara yönelik takviye kurslarında, 12. sınıf öğrenci ve mezunlarına yönelik özel öğretim kurslarında yüz yüze eğitim 22 Ocak'tan itibaren başlatılacak.

Kurslarda, öğrencilerin ve kursiyerlerin dersliklerdeki oturma planı fiziki mesafeyi koruyacak şekilde düzenlenecek, bir sınıfta bulunması gereken en fazla öğrenci sayısı da bu fiziki mesafe dikkate alınarak belirlenecek.

Resmi okullardaki kurslara devam etmek isteyen öğrencilerden barınma ihtiyacı olanlar, salgınla ilgili tedbirlerin alınması kaydıyla valiliklerce belirlenecek okul pansiyonlarında kalabilecek. Özel okulların takviye kursları ile özel öğretim kurslarına devam etmek isteyen öğrencilerden barınma ihtiyacı olanlar ise özel barınma hizmeti veren yurt ve pansiyonlarda kalabilecek.

Kurslarda, yeni tip koronovirüs (Kovid-19) salgınıyla ilgili verilen mücadele doğrultusunda maske, fiziki mesafe ve temizlik kuralları başta olmak üzere diğer kurallara titizlikle uyulacak.

DERSHANELER NE ZAMAN AÇILIYOR?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından koronavirüs salgınına tedbiren bir süredir okullarla beraber uzaktan eğitim veren özel eğitim kurumlarından bazıları için açılış müjdesi verildi. Bu kapsamda; çeşitli kursların 4 Ocak 2021 tarihinden itibaren kısıtlamalar çerçevesinde yüz yüze eğitime geçebileceği bildirildi…

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mustafa Safran imzasıyla illere gönderilen yazıda, aynı kanun kapsamında bulunan özel öğretim kurumlarından çeşitli kurslar, özel ulaştırma hizmetleri mesleki eğitim ve geliştirme kursları, motorlu taşıt sürücüleri kursları, iş makineleri sürücü eğitim kursları, hizmet içi eğitim merkezleri, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri ve mesleki eğitim merkezleri 4 Ocak 2021'den itibaren İçişleri Bakanlığının 30 Kasım 2020 tarihli yazısında belirtilen sokağa çıkma kısıtlamalarına uymak şartıyla yüz yüze eğitime başlayabileceği vurgulandı.

.