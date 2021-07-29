Yüzüne asit atan eski sevgilisinin evinde kalan Berfin Özek, o günleri anlattı: İntikam almak için gittim
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Yüzüne asit atan eski sevgilisinin evinde kalan Berfin Özek, o günleri anlattı: İntikam almak için gittim

Haberler.com / Ecem Altan - Haberler | Magazin

2019 yılında eski sevgilisi tarafından yüzüne asit atılan Berfin Özek, konuk olduğu Paylaş Benimle programında kendisine bu acıyı yaşatan kişiyi affederek evinde kalmasıyla ilgili konuştu. Yaptığının hata olduğunu söyleyen Özek, "Ona da aynısını yaşatıp intikam almak istedim" dedi.

15 Ocak 2019'da dershaneden evine gitmeye çalışan Berfin Özek'in eski erkek arkadaşını tarafından yolu kesilmiş ve yüzüne asit atılmıştı. Özek, yaşanan olayın ardından 13 yıl hapis cezası alan eski erkek arkadaşını affetmiş ve 4 ay onun ailesinin evinde kalmıştı. Aldığı kararla gündem olan Özek, TV8'de yayınlanan Paylaş Benimle programına konuk olarak yaşadıklarını anlattı.

"İNTİKAM ALMAK İSTEDİM, KAYBEDECEK BİR ŞEYİM YOKTU"

Acı dolu anlarından bahsederken kelimeler boğazına düğümlenen Berfin Özek, sunucu Gökhan Çınar'ın "En doğru sen anlatırsın. Bu acıya rağmen ne oldu da o ailenin yanına gittin?" sorusu üzerine şunları anlattı: "Ondan intikam alacağım dedim. Cesaretimi toplayarak aynısını yapmayı düşünüyordum. O zamanlarda aynaya bakamaz haldeydim, insanların yüzüne bakamaz haldeydim ve insanlar bana acıyarak bakıyordu. Çocuklar da benden kaçıyordu. Sanki dipsiz kuyunun dibine düşmüşüm ve çırpınıyordum. Elimi de tutan yoktu. Çok çaresizdim. Affetmek kesinlikle mümkün değil. Çünkü ben annemin acısını ve gözyaşlarını unutamıyorum. Onun üzülmesi benim kahrolmam demek. Benim o zamanlar kaybedecek hiçbir şeyim yoktu."

Yüzüne asit atan eski sevgilisinin evinde kalan Berfin Özek, o günleri anlattı: İntikam almak için gittim

"ŞİMDİ OLSA BU HATAYI YAPMAZDIM"

Berfin Özek, Çınar'ın "Peki bu yaptığın şeyi şimdi olsa yapar mıydın?" sorusu üzerine ise, "Asla. Öyle bir düşünsem olsaydı danışacağım insanlara danışırdım. Ben o zaman düşündüm ve yaptım. Kimseye dahi danışmadım. Şimdi olsa birine anlatır bir yolunu bulurdum" dedi.

Özek'i dinleyen psikolog Gökhan Çınar, aile şiddet ve kaza benzeri olaylarda kişilerin psikolojisinin etkilendiğini, duyguların karıştığı için bu tarz kararlar verebildiklerini söyledi.

Yüzüne asit atan eski sevgilisinin evinde kalan Berfin Özek, o günleri anlattı: İntikam almak için gittim

"İNTİKAM ALMAYA DEĞMEZ, BEN ONLARI ALLAH'A HAVALE ETTİM"

Eski sevgilisinin ailesiyle yaşadığı dönemden bahseden genç kız, sözlerine şöyle devam etti: "Orada gözlemledim. Sonra kendime haksızlık ettiğimi düşündüm çünkü intikam almaya bile değmeyecek insanlar. Sadece Allah'a havale ettim. Annemle konuşup hata yaptığımı söyledim ve özür diledim. Annem benimle konuşup birçok kez gelmemi istemişti. O beni sevdiğini söyleyen kişi (eski sevgilisi) şuan karşımda olsa ve bana 'Sen de ona yap deseniz' hiç acımadan ben de ona aynısını yaparım. Onun için yaşadığım şehirden uzaklaşmak istedim."

"AİLESİNİN YANINDA KALIRKEN ONUNLA TELEFONLA KONUŞTUM"

"Onun ailesinde kaldığım zamanda onunla telefonla konuştuk ama bu olayla ilgili konuşmadık. Ben onunla Berfin olarak değil, teyzesi olarak konuşuyordum çünkü izin vermiyorlardı. Benimle normal şekilde konuştu olaydan hiç bahsetmemiştik. Ben ona haykırarak içimi dökmek istedim ama planladığım gibi olmadı."

Yüzüne asit atan eski sevgilisinin evinde kalan Berfin Özek, o günleri anlattı: İntikam almak için gittim
Magazin Sorumlusu - Ecem Altan
Ecem Altan
Magazin Sorumlusu
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