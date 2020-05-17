Yüzüğü parmağına sıkışan kadının imdadına AFAD yetişti Zonguldak'ta yüzüğü parmağına sıkışan kadının imdadına AFAD ekipleri yetişti.

Zonguldak'ta yüzüğü parmağına sıkışan kadının imdadına AFAD ekipleri yetişti.

Edinilen bilgiye göre olay Bahçelievler Mahallesi'nde yaşandı. Yüzüğü parmağına sıkışan 40 yaşındaki ismi açıklanmayan kadın yüzüğünü çıkartamayınca 112 ekiplerine haber verdi. Sağlık ekipleri durumu AFAD ekibine yönlendirdi. Belirtilen adrese gelen ekipler 10 dakikalık müdahalenin ardından yüzüğü kadının parmağından keserek çıkarttı. Rahat bir nefes alan talihsiz kadın, AFAD ekiplerine teşekkür etti. Ekipler ardından evden ayrıldı. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA