Yüzleşme ne zaman? Yüzleşme bitti mi? Yüzleşme saat kaçta başlıyor?

Kanal D ekranlarında yayınlanan Yüzleşme ne zaman? Yüzleşme bitti mi? Yüzleşme saat kaçta başlıyor? Kanal D Yüzleşme izle! Yüzleşme ne zaman? Yüzleşme bitti mi? Yüzleşme saat kaçta başlıyor? Yüzleşme yarışmacıları!

KANAL D YÜZLEŞME NEDİR?

Doç. Dr Oytun Erbaş'ın moderatörlüğünde, konusunda uzman doktorların katkılarıyla ekrana gelecek olan Yüzleşme'de yedi kişinin psikolojik sorunları ve gerçek yaşam hikayeleri mercek altına alınacak. 7 gün 24 saat aynı evde yaşayan katılımcılar, sorunlarına çözüm ararken, Doç. Dr. Erbaş ve uzman doktorlar da ev sakinlerine hem psikolojik hem de tıbbi açıdan destek olacak. Katılımcılar, Yüzleşme evinin uzman hekimlerine sorunlarını anlatacak. Hazırlanan tedavi programıyla sorunlara çare aranacak. Yüzleşme aynı zamanda bu hastalıklarla nasıl yaşamaları gerektiğini de katılımcılara öğretecek. Rahatsızlığına çare bulunan ya da hastalığıyla yüzleşen katılımcı ise haftanın sonunda Yüzleşme evine veda edecek. Ayrılan katılımcının yerine yeni bir katılımcı gelecek.

YÜZLEŞME NE ZAMAN?

Birbirini tanımayan yedi kişinin psikolojik sorunları ve hayata tutunma çabalarının ekrana geldiği program Yüzleşme, hafta içi her gün 16:15'te Kanal D ekranlarında yer alıyor.