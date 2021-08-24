Yüzlerce yıllık geleneksel motifler yeleklere nakşedildi

Yüzlerce yıllık geleneksel motifler yeleklere nakşedildi Zeybek geleneğinin tarihi araştırıldı, Kütahya motifleri yeleklere taşındı Kütahya Olgunlaşma Enstitüsü, yüz yıllardır süre gelen Kütahya zeybeğinin motiflerini yelek işleyerek Aizonai Antik Kenti'nde defilesini gerçekleştirdi.

Yüzlerce yıllık geleneksel motifler yeleklere nakşedildi

Zeybek geleneğinin tarihi araştırıldı, Kütahya motifleri yeleklere taşındı

KÜTAHYA - Kütahya Olgunlaşma Enstitüsü, yüz yıllardır süre gelen Kütahya zeybeğinin motiflerini yelek işleyerek Aizonai Antik Kenti'nde defilesini gerçekleştirdi.

Kütahya zeybeğini ve geleneğinin araştıran Kütahya Olgunlaşma Enstitüsü, yüz yıllardır süre gelen zeybek motiflerini kurmuş oldukları 8 araştırmacı ve öğretici ile motifleri gün yüzüne çıkartarak, hem arşivlediler hem de 25 parçadan oluşan 'Zeybek alayı' yelek koleksiyonu hazırladılar.

Kordon tutturma tekniği ile motifler yeleklere işleyerek, Aizonai Antik Kenti'nde defilesini gerçekleştirdi.

Geniş bir araştırma ve geliştirme sürecinin sonunda 'Zeybek alayı' temalı yeleklerin Aizonai Antik Kenti'nde defile ile tanıtım yapıldığını söyleyen Kütahya Olgunlaşma Enstitüsü Müdürü Elif Telli, "Kütahya Olgunlaşma Enstitüsü olarak, her sene tema ve proje kapsamında çalışmalar yapıyoruz. Yeleklerimizi 2016-2017 yılında 'Zeybek alayı' teması ile modernize erkek yelekleri çalışması yaptık. Yani Zeybek motiflerinden etkilenerek günümüz de kullanılabilecek erkek yelekleri ürettik ve bu vesile ile Aizonai Antik Kentinde defilesini yaparak zeybekler üzerinde sergileme fırsatı verdi Valimiz Ali Çelik bizlere. Zeybek alayı kültürünü araştırmak tabi ki de çok uzun bir süre aldı. Bizim 1 seneyi geçen bir sürede zeybeklerin motiflerini ve çözümlenmesini araştırarak hem ürettik hem de arşivledik. Yapımında ise özel kumaşlar seçerek desenleri kordon tutturma tekniği ile yeleklerimizi işlemelerini yapmamız ile birlikte bizim için bir buçuk iki sene içinde projemizi tamamladık. Projemize 8 kişilik bir ekip ile başladık. Öğretmenlerimiz zeybek geleneğinin araştırması yaptılar, usta öğreticilerimiz ise işleme ve nakış işlerini yaptık ve 25 parçadan oluşan koleksiyonumuzu oluşturmuş olduk. Eğer isteyen olursa da sipariş üzerine kişinin kalıbına göre dikim ve tedarikini yapıyoruz" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Hüseyin Can Aksu