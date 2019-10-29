Yüzlerce motosikletçi cumhuriyet konvoyu oluşturdu

29.10.2019 21:10

İSTANBUL -(Havadan görüntülerle)YÜZLERCE MOTOSİKLETÇİ CUMHURİYET KONVOYU OLUŞTURDU

Haber-Kamera Ali AKSOYER - Halil YILMAZ - Feridun AÇIKGÖZ İstanbul, DHA

Türkiye Motosiklet Platformu'nun 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutlamak için düzenlediği konvoya, motosiklet severler ve vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Yüzlerce motosikletlinin katıldığı etkinlik, Edirnekapı Şehitliği ziyaretiyle sona erdi.

Türkiye Motosiklet Platformu'nun, Cumhuriyetin 96. Yıldönümünü kutlamak için düzenlediği konvoya yüzlerce motosikletli katıldı. Suadiye'den başlayan etkinlik, Edirnekapı Şehitliği'nde Kuran-ı Kerim okunması ve lokma dağıtılmasının ardından son buldu. Etkinliğe katılan motosikletçiler, şehitlikte yüzlerini doğuya çevirerek Mehmetçiğe asker selamı verdi.

MEHMETÇİĞE DESTEK İÇİN KAMUFLAJ

Platformun Yönetim Kurulu Başkanı Zafer Fatih Özsoy, Barış Pınarı Harekatı'nda olan askerlere destek için kamuflaj ağırlıklı giyindiklerini ifade etti. Özsoy, 'Cumhuriyetin ilelebet payidar kalması için kanımızın son damlasına kadar buradayız. Her zaman da olacağız. Bizlerin rahatlığı ve güvenliği için şu an operasyonda olan tüm askerlerimize bütün motosikletçilerden selam gönderiyoruz dedi.

Bu arada, konvoy halinde yola çıkan motosikletlilerin 5 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden geçişi havadan da görüntülendi.

Kaynak: DHA