Yüzlerce Manisalı, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Nöbetine Katıldı

Manisa'da, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla yüzlerce vatandaşın katılımıyla demokrasi nöbeti tutuldu.

Manisa'da, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla yüzlerce vatandaşın katılımıyla demokrasi nöbeti tutuldu.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Manisa'da yüzlerce vatandaşın katılımıyla demokrasi nöbeti tutuldu. Cumhuriyet Meydanı'ndaki programa Manisa Valisi Yaşar Karadeniz ve Eşi Zehra Karadeniz, Manisa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Güzgülü, Manisa Cumhuriyet Başsavcısı Ali Ulvi Yılmaz, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Ataç ve Eşi Sevde Ataç, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Selçuk Yıldırım, 1. Komando Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Sebahattin Kalkan, Şehzadeler Kaymakamı Cemal Hüsnü Çaykara, Yunusemre Kaymakamı Atilla Kantay, İl Emniyet Müdürü Ömer Uslusoy, Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, daire müdürleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, şehit yakınları, gaziler ve yüzlerce vatandaş katıldı.

Vatandaşlar ilk olarak kurulan sinevizyondan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasını izledi. Cumhurbaşkanımızın konuşmasının ardından Şehzadeler Mehter Takımı'nın gösterisi izlendi. Manisalı vatandaşlar, ellerindeki Türk bayraklarıyla mehter takımının seslendirdiği marşlara eşlik etti. Kur'an Tilaveti ile devam eden program saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunmasıyla sürdü.

Programda, Şehzadeler Belediye Başkanı, Yunusemre Belediye Başkanı ve Büyükşehir Belediye Başkan V. sonrasında bir konuşma yapan Manisa Valisi Yaşar Karadeniz "15 Temmuz, bölgede bir şey yapılacaksa önce Türk milletinin karar vereceğinin cevabıdır. 15 Temmuz, sapık zihniyete bu ülkede yer olmadığının cevabıdır. 15 Temmuz milletimizin Kurtuluş Savaşındaki durumu neyse bugün de duruşunun aynı olduğunu anlatan bir duruştur. 15 Temmuz, Çanakkale nasıl geçilemediyse, Türkiye'nin de geçilemez olduğunu dünyaya haykıran bir cevaptır" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından, Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen 15 Temmuz Sancak Koşusuna katılan sporcular, Moris Şinasi Kavşağından başlattıkları sancak taşıma yarışını Cumhuriyet Meydanında, sancağı Vali Karadeniz'e teslim ederek sonlandırdı. Sancak teslimi sonrasında, Vali Yaşar Karadeniz, Şehzadeler Kaymakamı Cemal Hüsnü Çaykara ve Gençlik ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk, sporculara başarı belgesi verdi.

Konuşmaların ardından 15 Temmuz 2016 tarihinde yaşanan hain saldırılar sinevizyon gösterimiyle bir kez daha hatırlatıldı. Program 00: 13'te tüm camilerde Sela okunmasıyla sona erdi.

Kaynak: Habermetre