Yüzlerce kayakçı Erzurum'da yarıştı

16.02.2020 14:46 | Son Güncelleme: 16.02.2020 14:46

Milli Eğitim Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın düzenlediği Kayak Türkiye Şampiyonası Erzurum'da yapıldı. Alp disiplini ve snowboard yarışları Palandöken'de, kuzey disiplini ve biathlon yarışları ise Kandilli Kayak Merkezi'nde yapıldı.



Okullar arası Kayak Türkiye Şampiyonası Erzurum'da yapıldı. Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen şampiyonaya rekor katılım oldu. Erzurum Milli Eğitim Müdürlüğü ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün ev sahipliğinde düzenlenen Okullar arası Kayak Türkiye Şampiyonasında snowborad ve alp disiplini yarışları Palandöken'de yapıldı. Kayaklı koşu ve biathlon yarışları Kandilli Kayak Merkezi'nde gerçekleşti.



Cumartesi ve Pazar günü yapılan yarışlara Türkiye'nin bir çok yerinden 700 dolayında sporcu Türkiye Şampiyonasında kıyasıya yarıştı.



2019-2020 Eğitim ve Öğretim Yılı Okul Sporları faaliyet programında yer alan ve Erzurum GSİM ile Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen Kayak Alp Disiplini, Kuzey Disiplini, Snowboard Minikler A-B, Küçükler, Yıldızlar ve Gençler A-B Türkiye Birinciliği yarışmalarına rekor katılım oldu 700 dolayında kayakçının mücadele ettiği şampiyonanın madalya töreni Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü Okul Sporları Şube Müdürü Nuri Kılıç, Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü Okul Sporları Sportif Eğitim Uzmanı Kemal Demirok, Gençlik ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil, Spor Şube Müdürü Güngör Şenses, Milli Eğitim Müdürlüğü Okul Sporları il tertip komitesi üyeleri Alparslan Topcu, Süha Mesutlugil, GSİM Okul Sporlarından Buket Sevindik ile Muhammet Mavibaş'ın katılımı ile gerçekleşti.



Erzurum Palandöken Kayak Merkezi ile Konaklı Kayak Merkezi'nde yapılan Okul Sporları Kayak Türkiye Şampiyonası oldukça güzel geçti. Rekor katılımla yapılan şampiyonada madalyalar sahiplerini bulurken, Erzurum'dan da çok sayıda kayakçı kürsüde yer aldı. Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil, Okul Sporları Türkiye Kayak Şampiyonası'na rekor katılım olmasının sevincini yaşadıklarını belirterek, derece yapan kayakçıları kutladı.



Taşkesenligil, "İnanıyorum ki, bu sporcuların arasından Avrupa ve dünya şampiyonalarının yanı sıra kış olimpiyatlarında ülkemizi başarı ile temsil edecek kayakçılar çıkacak" dedi.



Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil, Erzurum'un kayak ve spor merkezi olduğunun altını çizerek, "Büyükşehir Belediyemizin kayak tesisleri ile otellerimizin tesisleri bugünlerde adeta organizasyon zenginliği yaşıyor. Yine Erzurum olarak Voleybolda Grup şampiyonalarına ev sahipliği yaptı. Organizasyon şehri Erzurum'da adeta boş günümüz yok. Her gün farklı bir spor organizasyonu yapıyoruz" diye konuştu. - ERZURUM

Kaynak: İHA