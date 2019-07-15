Yüzbaşılar Kavşağı'nda bağlantı yollarına sıra geldi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kentteki ana arterleri akıcı hale getirmek için, önemli projelerden birisini daha kente kazandırdı. Gölcük ilçesi Yüzbaşılar bölgesinde hayata geçirilen köprülü kavşak, 2019'un Mayıs ayında araç trafiğine açılmıştı. Gölcük Yüzbaşılar Köprülü Kavşağı, bölgedeki ulaşım ağını kesintisiz hale getirerek, yaşanabilecek trafik sıkışıklıklarını ortadan kaldırmış oldu. Araç trafiğine açılan kavşağın kuzey ve güney bağlantı yolları çalışmaları da hummalı şekilde sürüyor.

KUZEY BAĞLANTI YOLUNUN İLK KAT ASFALTI SERİLDİ

D – 130 karayolu trafiğini ve Yüzbaşılar bölgesindeki geçişleri oldukça rahatlatan kavşak projesi kapsamında bağlantı yollarının yapımına devam ediliyor. Çalışmalar kapsamında köprülü kavşaktan Yüzbaşılar Mahallesi'ne bağlanan yolun ilk kat asfalt serimi yapıldı. Bağlantı yolunun bordür imalatlarına ise devam ediliyor. Köprülü kavşaktan Atatürk ve Topçular Mahalleleri'ne giden güney bağlantı yolun ise asfalt altı plentmiks temel serimine başlandı. Temel serimin ardından asfalt ve kaldırım bordür çalışmalarına başlanacak. Ayrıca köprü dönüş adasındaki sinyalizasyon ışık imalatlarına da devam ediliyor.

D-130'DA KESİNTİSİZ GEÇİŞ SAĞLANDI

Gölcük-2, Değirmendere Köprülü Kavşakları'ndan sonra Yüzbaşılar Kavşağı, bölgedeki trafiği transit hale gelmesine katkı sağladı. Gölcük-2 Kavşağı'ndan sonra yer alan ve mevcutta trafik ışıklarıyla kontrol edilen Yüzbaşılar Kavşağı, köprülü kavşakla daha rahat bir geçiş yapılmasını sağlamış oldu.

20 MİLYONLUK DEV PROJE

20 milyon 457 bin TL'ye mal olan projeyle; 96 bin metreküp kazı dolgu, 10 bin metreküp beton, 144 adet fore kazık (3 bin 500 metre uzunlukta), bin 850 metreküp taş duvar, 6 bin 800 metre drenaj hattı, bin 900 metrekare toprakarme duvar, 30 bin ton plentmiks temel, 26 bin 500 ton asfalt, 11 bin metre uzunluğunda bordür, 10 bin metrekare kaldırım ve 190 adet prekast kiriş imalatı yapıldı.

190 METRE UZUNLUĞUNDA

D-130 üzerinde yapılan köprülü kavşak anayol ve kavşak yollarıyla beraber, 2 bin 800 metre uzunluğunda. Köprülü kavşağın kolları 7 ila 8 buçuk metre,ana yol ise 20 metre genişliğe sahip. 8 açıklıklı 190 metre uzunluğa sahip köprü, 2 çarpı 2 şeritli olarak hizmet verecek.

Kaynak: Bültenler