Yüz yüze eğitimde sınavlar, salgından önce olduğu gibi yürütülecek
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Yüz yüze eğitimde sınavlar, salgından önce olduğu gibi yürütülecek

27.10.2020 19:32 | Son Güncelleme: 27.10.2020 19:42

Milli Eğitim Bakanlığı, koronavirüs salgını döneminde ölçme ve değerlendirme uygulamalarına ilişkin 81 il Milli Eğitim Müdürlüğü'ne yazı gönderdi. Haftada 5 gün yüz yüze eğitim öğretim yapılan okullarda ölçme ve değerlendirme uygulamaları, salgından önce olduğu gibi yürütülecek.

Yüz yüze eğitim kararının ardından en çok merak edilen konulardan biri de sınavların nasıl uygulanacağı oldu. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 81 il müdürlüğüne gönderdiği yazıda okullarda uygulanacak sınavlarla ilgili alınan kararı paylaştı.

RAHATSIZLIĞI BULUNAN ÖĞRENCİLER İZOLE ORTAMDA SINAVA ALINACAK

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yüz yüze eğitime ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Haftada 2 gün yüz yüze ve diğer günlerde uzaktan eğitim alan ya da velisinin isteği üzerine sadece uzaktan eğitimle öğrenimine devam eden öğrenciler ile 2020-2021 eğitim öğretim yılı başlangıcından itibaren sadece uzaktan eğitime devam eden sınıflardaki öğrenciler için; sınavlar okul ortamında yapılacak, ancak kendisinde veya ailede birlikte kaldığı bireylerden herhangi birinde kronik rahatsızlığı bulunan ya da koronavirüs salgınından dolayı hasta veya temaslı olan öğrenci, okul içinde uygun bir zamanda ve izole bir ortamda sınava alınacak."

Yüz yüze eğitimde sınavlar, salgından önce olduğu gibi yürütülecek

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