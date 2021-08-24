Yüz yüze eğitim için geri sayım! İki bakanlığın ortaklaşa hazırladığı rehber 81 ile gönderildi
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Yüz yüze eğitim için geri sayım! İki bakanlığın ortaklaşa hazırladığı rehber 81 ile gönderildi

Haberler.com / Olgun Kızıltepe - Haberler | Güncel

Milli Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı, milli eğitim müdürlüklerine "Kovid-19 Salgınında Okullarda Alınması Gereken Önlemler" konulu rehber gönderdi. Rehberde; öğretmenler, eğitim personeli, kantin çalışanları, servis personeli ile öğrencilerle aynı evde yaşayanların tam doz aşılarının tamamlanmış olması önerildi. Ayrıca rehberde eğitim öğretim döneminin sorunsuz geçebilmesi için dikkat edilmesi gereken maddeler yer aldı.

İki bakanlığın ortak çalışması ile hazırlanan rehber, 6 Eylül'de okullar açılmadan önce ilgili birimlere gönderildi. Rehbere göre öğretmenlerin, okul çalışanlarının ve öğrencilerin aynı evde yaşadığı bireylerin aşı yaptırmaları tavsiye edildi.

AŞI YAPTIRMAYANDAN HAFTADA 2 KEZ TEST İSTENDİ

Hazırlanan rehberde öğrencilerle bir araya gelmesi zorunlu olan öğretmen ve okul çalışanlarının aşı olmamaları durumunda haftada iki kez PCR testi ile taranmaları istendi. Bu testlerin sonuçlarının ise okul tarafından gerekli işlemler yapılmak üzere kayıt altında tutulması önerildi.

ÖĞRENCİLERİN AİLELERİNİN DE AŞI OLMASI TAVSİYE EDİLDİ

Bunun yanı sıra öğrencilerle aynı ev içerisinde yaşayan kişilerin de aşılı olmaları, tam doz aşılarını tamamlamış olmaları yer aldı. Tüm okullarda öğrenci, öğretmen ve personelin ihtiyacı olması halinde kullanabilmeleri için yeterli sayıda maskenin Millî Eğitim Bakanlığı tarafından temin edileceği bildirildi.

Diğer öneriler ise şu şekilde:

  • Okul içerisinde, ortak alanlarda, sınıflarda, öğretmen odalarında maske atık kutularının bulundurulması ve günlük olarak boşaltılmaları sağlanmalıdır.
  • Millî Eğitim Bakanlığına bağlı okullardaki tüm öğrenciler okula maske ile gelmelidir ancak gelişimsel sorunu olan veya maske takmakta zorlanan çocuklar için istisna olabilir.
  • Öğrenci ve personelin hasta, temaslı veya risklilik durumları Millî Eğitim Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı arasındaki veri entegrasyonu yolu ile izlenir ve okullara gerekli bildirim yapılır.
  • Seminer haftasında enfeksiyon kontrolü ve okula giriş koşullarını içeren eğitim verilir ve okul yönetimince belirlenecek görevli tarafından bu programın uygulanması ve alınacak önlemlerin takibi yapılır.
  • Veli ve ziyaretçilerin salgın döneminde mümkün olduğu kadar okul bahçesi de dâhil olmak üzere okul içerisine girişlerine izin verilmemelidir.
  • Ders sırasında sınıf camları öğrenciler açısından risk yaratmayacak şekilde mümkün olduğu kadar açık kalmalı ve doğal havalandırma sağlanmalıdır.
  • Öğrencilerin evlerinde veya okul dışında egzersizler yapması özendirilmelidir.
  • Öğrenciler arasındaki mesafenin belirlenmesinde okuldaki derslik ve öğrenci sayısına dikkat edilerek okul yönetimi tarafından sosyal mesafeye uygun düzenleme yapılmalıdır.
  • Çocukların, öğretmenlerin ve diğer okul çalışanlarının el hijyeni için su ve sabun ile el yıkama olanakları sağlanmalı ve ortak alanlara uygun sayıda el antiseptikleri konulmalıdır.
  • Öğrencilere ve velilere salgın tedbirleri kapsamında maske kullanımı, hijyen, fiziki mesafe, kişisel temizlik, sağlıklı beslenme, uyku düzeni, öz bakım ve benzeri konularda bilgilendirmeler yapılacak.
  • Okul rehber öğretmen/psikolojik danışmanları uyum çalışma süreç ve etkinliklerine aktif olarak katılacak.
  • Taşımalı eğitim öğrencileri de yerel imkanlar ölçüsünde uyum eğitiminden yararlandırılacak.
  • Ders süreleri, sınıf boyutu ve öğrenci sayısı dikkate alınarak 40 dakikayı aşmayacak.
Yüz yüze eğitim için geri sayım! İki bakanlığın ortaklaşa hazırladığı rehber 81 ile gönderildi
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olgun.kiziltepe@haberler.com - Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
olgun.kiziltepe@haberler.com
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Haber Yorumları (2)
HACİ TAŞTAN: Ticarete dökti üz. 1. Esnaf ürün satsın sonra kapatırız diyorsanız Allah belanızı versin bu kezde hastalığa karşı para için çocukları satmış oluyorsunuz. Şuan iktidarda olabilirsiniz ama baki olan devlettir. İktidardan gittiğinizde yaptığınız hataların hesabını soracak haksız yollarla edindiğiniz malların siz ölsenizde hesabını soracak biri gelir inşallah. Bu güne kadar öbür dünya diye diye beynimizi yıkadınız ben yapılan haksızlıklara verilen cezaları bu dünyada görmek istiyorum
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ADANALI : ahaha öğretmenler bu sene mecbur okula gidecekler gibi, öyle görünüyor :P
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