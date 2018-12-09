Yüz Nakilli Recep Sert'in Hastanedeki Yardımcısı Minik Kızı Hira

BURSA'da, temizlediği tüfeğin ateş alması sonucu yüzü tanınmayacak hale gelen ve Antalya'da Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde yüz ve çene nakli yapılan Recep Sert, geçirdiği rahatsızlk nedeniyle Antalya'da tedavi altına alındı. Tedavi gördüğü Akdeniz Üniversitesinde kızı Hira'nın babası Recep Sert'e yardım edip, terliklerini giydirmesi görüntüsü ilgi çekti.

İnegöl ilçesinde temizlemeye çalıştığı tüfeğin ateş alması sonucu yüzü tanınmayacak hale gelen Recep Sert'e 18 Temmuz 2013 tarihinde, Antalya'daki Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Ömer Özkan ve ekibi tarafından yüz nakli yapıldı. Beyin ölümü gerçekleşen Polonyalı turist 43 yaşındaki Andrzej Kucza'nın yüz ve çenesi, Sert'e, başarılı bir operasyonla nakledildi. Türkiye'de yüz naklinde 5'inci, çene naklinde ise ilk olan Recep Sert, Akdeniz Üniversitesi'nde uzun süre tedavisi sırasında, bu hastanede çalışıp böbrek nakli olan ablasına refakat eden Esma Akyurt ile tanıştı. Sert ile Akyurt arasındaki arkadaşlık kısa sürede aşka dönüşünce, hastaneden taburcu edilen Recep Sert, Esma Akyurt ile 21 Aralık 2014 tarihinde İnegöl'de evlendi. Recep Sert düğünden bir süre sonra, İnegöl Belediyesi tarafından taşeron firma üzerinden işe alındı.

Recep Sert enfeksiyon kaparak rahatsızlandı, yüz ve çene naklinin gerçekleştirildiği Antalya Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde tedavi altına alndı. Çiftin 3 yaşındaki kızları Hira Emine'nin babası Recep Sert'e terliiklerini giydirerek yardım etme videosu ilgi odağı oldu.

- Bursa