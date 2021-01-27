Yusufelili Recep Tayyip Erdoğan AK Parti üyesi oldu

Artvin'in Yusufeli ilçesinde AK Parti'ye üye olan 22 yaşındaki Recep Tayyip Erdoğan'a parti rozeti takıldı.

AK Parti Yusufeli İlçe Başkanlığınca parti binasında düzenlenen bir programda Artvin Milletvekili Erkan Balta'nın, AK Parti Genel Başkanı ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile aynı ismi taşıyan kişiyi partiye üye yapması ilginç anların yaşanmasına neden oldu.

Söz konusu programla ilgili sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımlar çok sayıda beğeni topladı.

Milletvekili Balta, yaptığı açıklamada, çok özel bir an yaşadığını belirterek, "Yusufeli'nde yaşayan ve Sayın Cumhurbaşkanımızla aynı ismi taşıyan Recep Tayyip Erdoğan kardeşimizin AK Partimize resmi olarak kaydını gerçekleştirip rozetini taktık. Çok güzel, anlamlı bir hikaye yaşadık." dedi.

Erdoğan'ın ailesiyle yakinen görüştüğünü ifaden eden Balta, şunları söyledi:

"Erdoğan kardeşimizin babası Ruşen Erdoğan, Cumhurbaşkanımıza inanılmaz büyük sevgi besliyor. Bu sevgi AK Parti kurulmadan öncesine, belediye başkanlığı yıllarına dayanıyor. Hatta AK Parti kurulmadan önce Yusufeli ilçesine yaptığı bir ziyarette aile olarak Cumhurbaşkanımızla fotoğrafları da mevcut. Sayın Cumhurbaşkanımıza duyduğu sevgiyle oğluna Recep Tayyip ismini veren Yusufeli Balalan Köyünde yaşayan Ruşen Erdoğan'ın oğlu Recep Tayyip Erdoğan'ı parti üyesi yapmak bize nasip oldu. Genç kardeşlerimizi partimizde görmek bizler için çok güzel bir durum. Recep Tayyip kardeşimize AK Parti ailemize hoş geldin diyor, katıldığı bu kutlu davada muvaffakiyetler diliyorum."

Recep Tayyip Erdoğan da Cumhurbaşkanı Erdoğan ile aynı ismi taşımaktan onur ve mutluluk duyduğunu vurguladı.

Aile olarak hayranlık duydukları Cumhurbaşkanını çok sevdiklerini anlatan Erdoğan, "Cumhurbaşkanımızın belediye başkanlığı döneminde okuduğu bir şiir yüzünden cezaevine girdiği dönemde doğmuşum. Babam bu cezadan dolayı çok üzülmüş ve onu çok sevdiği için bana bu adı vermiş." diye konuştu.

Kucağında çekilmiş fotoğrafını hediye etmek istiyor

Bu ismi kıvançla taşıdığını dile getiren Erdoğan, "Babama bu ismi bana verdiği için çok teşekkür ediyorum. En büyük hayalim Sayın Cumhurbaşkanımızla aynı ortamda bulunmak ve onunla sohbet etmek. Bende bebekken, Cumhurbaşkanımızın kucağında çekilmiş bir fotoğrafım var, bu fotoğrafı kendisine hediye etmek istiyorum." ifadelerini kullandı.

İsmini ilk kez duyanların çok şaşırdığını, hatta kendisine inanmadıklarını aktaran Erdoğan, "Resmi daireleri aradığımda bana inanmayıp adımı tekrar soruyorlar." şeklinde konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Okur