Yusufeli'nde bugüne kadar 1700 kişi aşılandı

Yusufeli Kaymakamı Ömer Faruk Özdemir, ilçede aşılama takviminin planlandığı şekilde işlediğini söyledi.

İlçedeki toplum sağlığı merkezine giderek burada ikinci doz aşısını yaptıran Özdemir, gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Özdemir, ilçede aşı hakkı olan 5 bin 200'e yakın kişi olduğunu ifade ederek, "Bugüne kadar 1700 kişiye aşılama yaptık. Talep beklediğimizin üzerinde. Bu şekilde devam ederse ilçedeki vatandaşlarımızın yüzde 80'i aşılanacak. Günlük ilçemizde 100-150 arasında kişi aşılanmaktadır." dedi.

2021 yılında yeni tip koronavirüse (Kovid-19) bağlı herhangi bir ölüm gerçekleşmediğini ifade eden Özdemir, "Şu an itibarıyla pozitif 9 vaka var. Salgınla mücadelede rehavete kapılmadan mücadeleye devam etmeliyiz. Sosyal mesafe, maske ve hijyen bu kurallara istisnasız uymalıyız. Aşı hakkı olan bütün vatandaşları da aşı olmasını istiyoruz." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yener Dedeoğlu