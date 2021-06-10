Yusufeli Barajı'nda sona geliniyor! Yusufeli Barajı ve Hidroelektrik Santrali projesi nedir? Yusufeli Barajı elektrik üretimine ne zaman başlayacak?

Artvin'deki Yusufeli Barajı dünyanın 3. Türkiye'nin ise en yüksek barajı olma yolunda ilerliyor. Yusufeli Barajı'nda sona gelinirken barajın elektrik üretimine ne zaman başlanacağı da merak ediliyor. Dimdik dağların arasına kurulan devasa baraj hakkında bilinenleri sizin için derledik. Peki, Yusufeli Barajı ve Hidroelektrik Santrali projesi nedir? Yusufeli Barajı elektrik üretimine ne zaman başlayacak? Yusufeli Barajı'nda sona geliniyor! Detaylar haberimizde!

Artvin'deki Yusufeli Barajı dünyanın 3. Türkiye'nin ise en yüksek barajı olma yolunda ilerliyor. Yusufeli Barajı'nda sona gelinirken barajın elektrik üretimine ne zaman başlanacağı da merak ediliyor. Dimdik dağların arasına kurulan devasa baraj hakkında bilinenleri sizin için derledik. Peki, Yusufeli Barajı ve Hidroelektrik Santrali projesi nedir? Yusufeli Barajı elektrik üretimine ne zaman başlayacak? Yusufeli Barajı'nda sona geliniyor! Detaylar haberimizde!

Türk mühendislerin yoğun bir şekilde çalışmasıyla sona doğru gelinen Yusufeli Barajı Türkiye için önemli bir kaynak oluşturacak. Elektrik üretiminin yapılacağı devasa baraj projesinin sona erip faaliyete geçmesi bekleniyor. Artvin'de yer alan dünyanın üçüncü Türkiye'nin ise birinci en yüksek barajı olacak olan Yusufeli Barajı nedeniyle 2 binden fazla iş yeri ve ev farklı bir alana taşınacak. Yusufeli ilçesine yakın bir yerde başka bir yerleşim yeri kuruldu. Taşınmanın önümüzdeki birkaç ay içinde olacağı bekleniyor.

YUSUFELİ BARAJI VE HİDROELEKTRİK SANTRALİ PROJESİ NEDİR?

Yusufeli Barajı ve Hidroelektrik Santrali Projesi Orman ve Su İşleri Bakanlığı DSİ Genel Müdürlüğünce yaptırılan ve temeli 26 Şubat 2013'te atılmıştır.

Yusufeli Barajı; Karadeniz Bölgesi'nde, Artvin'in 70 kilometre güney batısında mesafede, Çoruh Nehri üzerinde inşa edilecek olup, tamamlandığında 540 MW kurulu güç ile yılda ortalama 1,8 milyar kWh enerji üretecektir.

Tesis işletmeye alındığında; çift eğrilikli beton kemer kategorisinde dünyanın üçüncü yüksek barajı olacaktır.

YUSUFELİ BARAJI ELEKTRİK ÜRETİMİNE NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Artvin'in Yusufeli ilçesinde yer alacak olan Yusufeli Barajı projesinde sonlara geliniyor. Barajın elektrik üretimine ne zaman başlanacağı kesin belli olmamakla birlikte 2023'te elektrik üretimine başlanacağı düşünülüyor.

Türkiye'nin en yüksek barajı olacağı söylenen Yusufeli barajı en az Antalya şehrini aydınlatacak kadar enerjiye sahip olacağı söyleniyor.