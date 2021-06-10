Yusufeli Barajı'nda sona geliniyor! Yusufeli Barajı ve Hidroelektrik Santrali projesi nedir? Yusufeli Barajı elektrik üretimine ne zaman başlayacak?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Yusufeli Barajı'nda sona geliniyor! Yusufeli Barajı ve Hidroelektrik Santrali projesi nedir? Yusufeli Barajı elektrik üretimine ne zaman başlayacak?

Yusufeli Barajı'nda sona geliniyor! Yusufeli Barajı ve Hidroelektrik Santrali projesi nedir? Yusufeli Barajı elektrik üretimine ne zaman başlayacak?
Haberler.com - Haberler | Gündem

Artvin'deki Yusufeli Barajı dünyanın 3. Türkiye'nin ise en yüksek barajı olma yolunda ilerliyor. Yusufeli Barajı'nda sona gelinirken barajın elektrik üretimine ne zaman başlanacağı da merak ediliyor. Dimdik dağların arasına kurulan devasa baraj hakkında bilinenleri sizin için derledik. Peki, Yusufeli Barajı ve Hidroelektrik Santrali projesi nedir? Yusufeli Barajı elektrik üretimine ne zaman başlayacak? Yusufeli Barajı'nda sona geliniyor! Detaylar haberimizde!

Artvin'deki Yusufeli Barajı dünyanın 3. Türkiye'nin ise en yüksek barajı olma yolunda ilerliyor. Yusufeli Barajı'nda sona gelinirken barajın elektrik üretimine ne zaman başlanacağı da merak ediliyor. Dimdik dağların arasına kurulan devasa baraj hakkında bilinenleri sizin için derledik. Peki, Yusufeli Barajı ve Hidroelektrik Santrali projesi nedir? Yusufeli Barajı elektrik üretimine ne zaman başlayacak? Yusufeli Barajı'nda sona geliniyor! Detaylar haberimizde!

Türk mühendislerin yoğun bir şekilde çalışmasıyla sona doğru gelinen Yusufeli Barajı Türkiye için önemli bir kaynak oluşturacak. Elektrik üretiminin yapılacağı devasa baraj projesinin sona erip faaliyete geçmesi bekleniyor. Artvin'de yer alan dünyanın üçüncü Türkiye'nin ise birinci en yüksek barajı olacak olan Yusufeli Barajı nedeniyle 2 binden fazla iş yeri ve ev farklı bir alana taşınacak. Yusufeli ilçesine yakın bir yerde başka bir yerleşim yeri kuruldu. Taşınmanın önümüzdeki birkaç ay içinde olacağı bekleniyor.

YUSUFELİ BARAJI VE HİDROELEKTRİK SANTRALİ PROJESİ NEDİR?

Yusufeli Barajı'nda sona geliniyor! Yusufeli Barajı ve Hidroelektrik Santrali projesi nedir? Yusufeli Barajı elektrik üretimine ne zaman başlayacak?

Yusufeli Barajı ve Hidroelektrik Santrali Projesi Orman ve Su İşleri Bakanlığı DSİ Genel Müdürlüğünce yaptırılan ve temeli 26 Şubat 2013'te atılmıştır.

Yusufeli Barajı; Karadeniz Bölgesi'nde, Artvin'in 70 kilometre güney batısında mesafede, Çoruh Nehri üzerinde inşa edilecek olup, tamamlandığında 540 MW kurulu güç ile yılda ortalama 1,8 milyar kWh enerji üretecektir.

Tesis işletmeye alındığında; çift eğrilikli beton kemer kategorisinde dünyanın üçüncü yüksek barajı olacaktır.

YUSUFELİ BARAJI ELEKTRİK ÜRETİMİNE NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Artvin'in Yusufeli ilçesinde yer alacak olan Yusufeli Barajı projesinde sonlara geliniyor. Barajın elektrik üretimine ne zaman başlanacağı kesin belli olmamakla birlikte 2023'te elektrik üretimine başlanacağı düşünülüyor.

Türkiye'nin en yüksek barajı olacağı söylenen Yusufeli barajı en az Antalya şehrini aydınlatacak kadar enerjiye sahip olacağı söyleniyor.

Yusufeli Barajı'nda sona geliniyor! Yusufeli Barajı ve Hidroelektrik Santrali projesi nedir? Yusufeli Barajı elektrik üretimine ne zaman başlayacak?
Haber Yorumları (1)
SELİM TAŞOĞLU: ceblerimize de yansıyacak mı
Cevap Yaz Yayından Kaldır
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ahmet Şık Murat Kurum Muharrem İnce Mustafa Şentop Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Atilla Taş Acun Ilıcalı Selçuk Balcı Rahşan Gülşan
Spor Ozan Tufan Şenol Güneş Burak Yılmaz Aziz Yıldırım Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Yusufeli Barajı'nda sona geliniyor! Yusufeli Barajı ve Hidroelektrik Santrali projesi nedir? Yusufeli Barajı elektrik üretimine ne zaman başlayacak? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 10.6.2021 15:53:11. #1.14#

title