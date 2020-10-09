Yusuf Atılgan kimdir? Yusuf Atılgan eserleri, sözleri nelerdir? Yusuf Atılgan kitapları nelerdir? Yusuf Atılgan ne zaman öldü?

Cumhuriyet Dönemi'nin önemli isimlerinden olan usta yazar Yusuf Atılgan hakkında merak edilenler haberimizde. Yusuf Atılgan kimdir? Yusuf Atılgan eserleri, Yusuf Atılgan sözleri nelerdir? Yusuf Atılgan kitapları nelerdir?

Cumhuriyet dönemi Türk edebiyatının usta yazarlarından biri olan Yusuf Atılgan, gerçek adıyla Yusuf Ziya, 9 Ekim 1989 yılında hayata veda etmiştir. Yusuf Atılgan kimdir? Yusuf Atılgan eserleri, sözleri nelerdir? Yusuf Atılgan kitapları nelerdir?

YUSUF ATILGAN KİMDİR?

Yusuf Atılgan (27 Haziran 1921, Manisa - 9 Ekim 1989, İstanbul) Türk yazar ve öğretmen.

1936 yılında Manisa Ortaokulu'nu, 1939 yılında ise Balıkesir Lisesi'ni ve ikinci sınıftan sonra askeri öğrenci olarak devam ettiği İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü'nü bitirdi. Nihat Tarlan'ın yönetiminde hazırladığı bitirme tezinin konusu Tokatlı Kani: Sanat, şahsiyet ve psikoloji idi.

Aynı dönemde Akşehir'de Maltepe Askeri Lisesi'nde bir yıl edebiyat öğretmenliği yaptı. Üniversite öğrenciliği sırasında Türkiye Komünist Partisi'ne katılarak faaliyette bulunduğu iddiasıyla sıkıyönetim mahkemesince tutuklanarak ceza kanununun 141. maddesi uyarınca hapse mahkum edildi. Altı ay Sansaryan Han'da, dört ay da Tophane Cezaevi'nde olmak üzere on ay hapis yattı.

26 Ocak 1946'da serbest kalmış, öğretmenliği elinden alınmıştır. 1946 yılında Manisa'nın Hacırahmanlı Köyü'ne yerleşerek çiftçilik yaptı. 1976'da İstanbul'a döndü. Danışmanlık, çevirmenlik ve redaktörlük yaptı. Yazımı devam eden Canistan adlı romanını tamamlayamadan kalp krizi nedeni ile İstanbul, Moda'da öldü.

Aylak Adam ve Anayurt Oteli adlı romanlarında psikolojik yabancılaşma ve yalnızlık temasını başarıyla işleyen bir yazar olarak tanındı ve modern Türk edebiyatının önde gelen ustaları arasında yer aldı. 1987'de Anayurt Oteli romanı, Ömer Kavur tarafından aynı adlı sinema filmi olarak çekildi.

Yazarın eserlerinin telif hakları YKY'den Can Yayınları'na geçmesi sonrasında, Can Yayınları Atılgan'ın el yazısı notları, şiirleri, çevirileri ve dergilerde kalmış kısa öykülerinden örnekleri içeren 'Siz Rahat Yaşayasınız Diye' adlı eseri çıkardı. Eserde yazarın yok ettiği 'Eşek Sırtındaki Saksağan' adlı roman denemesinin giriş kısmı da yer aldı.

YUSUF ATILGAN ESERLERİ, ŞİİRLERİ

Ölü Su

Ayrılık

Çeviri Şiirleri

Gözler

Bir Yerde Hiç Gitmediğim

YUSUF ATILGAN KİTAPLARI

Roman

Aylak Adam (1959)

Anayurt Oteli (1973)

Canistan (2000)

Öykü

Bodur Minareden Öte (1960)

Eylemci (Bütün Öyküleri; 1992)

Çocuk Kitabı

Ekmek Elden Süt Memeden (1981)

Çeviri

Toplumda Sanat (K. Baynes; 1980).

Piyes

Çıkış Gecesi (Barıman yayınevi, İst. 1947)

YUSUF ATILGAN ÖDÜLLERİ

1955 Tercüman Gazetesi öykü Yarışması'nda Evdeki öyküsü ile birincilik ve Kümesin Ötesinde öyküsü ile dokuzunculuk

Aylak Adam romanı ile 1957-1958 Yunus Nadi Roman Armağanı'nda ikincilik.

Bodur Minareden Öte ile Sait Faik Öykü Ödülü

YUSUF ATILGAN SÖZLERİ

Bir gün sana dünyada katlanılacak tek şeyin sevgi olduğunu öğreteceğim.

Ne çok yalan söyleniyordu yeryüzünde; sözle, yazıyla, resimle ya da susarak.

İnsanları yalan söyledikleri zaman dinlemeyi severim. Olmak istedikleri ama olamadıkları kişiyi anlatıyorlar.

YUSUF ATILGAN AYLAK ADAM SÖZLERİ

Konuşmam yetmiyormuş gibi düşünmeye de başladım. En kötüsü buydu. Çoğu insanlar gibi düşünmeden konuşsaydım kimse bir şey demeyecekti ama ben düşündüğümü söylemeye kalktım.

Birden kaldırımlardan taşan kalabalıkta onun da olabileceği aklıma geldi. İçimdeki sıkıntı eridi.

Ne yapsın insan, kaldırıp denize mi atsın kendini?