YÜSED 'Kadın her yerde' temasıyla video yayımladı

HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde faaliyet gösteren Yüksekova Sosyal Etki ve Kültür Derneği (YÜSED), 8 Mart Kadınlar Günü'ne özel 'Kadın Her Yerde' temasıyla video yayımladı.

2018 yılında kurulan Yüksekova Sosyal Etki ve Kültür Derneği, 8 Mart Kadınlar Günü'ne özel 'Kadın Her Yerde' temasıyla video hazırladı. Videoda kadınlar, 'Kadın Her Yerde' diyerek, iş hayatında ve toplumsal alandaki önemini anlatıyor. Video hakkında konuşan YÜSED kurucusu Esengül Pınar Özcan, "Toplumsal cinsiyet eşitliği etki alanı geniş bir kavramdır. Kadın hakları alanında yakın geçmişte olumlu gelişmeler yaşanmasına rağmen kadına dair birçok sorun hala çözüme kavuşmamıştır. Bu bağlamda yaşanılabilir bir dünya, yoksulluğu azaltma, sürdürülebilir kalkınmayı teşvik etme, sosyal gelişim ve insan haklarının homojen dağılımı için 'kadın her yerde' diyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / METİN TEK