Yürüyüşe çıktığı dağda kaybolan şahsı ekipler kurtardı
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Yürüyüşe çıktığı dağda kaybolan şahsı ekipler kurtardı

Yürüyüşe çıktığı dağda kaybolan şahsı ekipler kurtardı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Muğla'nın Datça ilçesinde ormanlık alanda yürüyüşe çıktıktan sonra kendisinden haber alınamayan şahıs arama kurtarma ekiplerince bitkin halde bulunarak hastaneye kaldırıldı.

Muğla'nın Datça ilçesinde ormanlık alanda yürüyüşe çıktıktan sonra kendisinden haber alınamayan şahıs arama kurtarma ekiplerince bitkin halde bulunarak hastaneye kaldırıldı.

Olay, Emecik Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, eşi ile birlikte Marmaris'ten Datça'ya aracıyla gelen Ethem Yüksel (42) yürüyüş yapmak için ormanlık alana girdi. Bir süre sonra eşi ile görüşme yapan Yüksel, eşine bir saat sonra geri döneceğini söyledi. Havanın kararmasına rağmen geri dönmeyen ve irtibatı kesilen Yüksel'in eşi, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye, Datça İlçe Jandarma Komutanlığı, sağlık, AFAD, Datça MAG AME ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptıkları 3 saatlik müşterek çalışma sonrasında şahıs Kocadağ'da bitkin bir halde bulundu. Dağdan indirilerek ambulansta ilk müdahalesi yapılan Yüksel, hastaneye kaldırıldı. Yüksel'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - MUĞLA

Yürüyüşe çıktığı dağda kaybolan şahsı ekipler kurtardı
Yürüyüşe çıktığı dağda kaybolan şahsı ekipler kurtardı
Yürüyüşe çıktığı dağda kaybolan şahsı ekipler kurtardı
Yürüyüşe çıktığı dağda kaybolan şahsı ekipler kurtardı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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