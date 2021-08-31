İSTANBUL-YÜRÜYÜŞ VE GÜLŞEN KONSERİYLE ZAFER BAYRAMI BEŞİKTAŞ'TA COŞKUYLA KUTLANDI
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İSTANBUL-YÜRÜYÜŞ VE GÜLŞEN KONSERİYLE ZAFER BAYRAMI BEŞİKTAŞ'TA COŞKUYLA KUTLANDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Beşiktaş'ta oturan vatandaşlar dün, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı coşkuyla kutladı.

Beşiktaş'ta oturan vatandaşlar dün, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı coşkuyla kutladı. Balmumcu'da toplanan vatandaşlar ile Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, ellerinde Türk Bayraklarıyla marşlar söyleyip coşkuyla yürüdüler. Daha sonra ise konser alanına gelip Gülşen ile şarkılar söyleyerek Zafer gününü kutladılar.

İstanbul Beşiktaş'ta dün 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkuyla kutlandı. Önce Balmumcu'da toplanan vatandaş, ellerinde bayraklarıyla Barbaros Meydanı'na doğru yürüdü. Yaşlısı, genci, çocuğu demeden Türk Marşlarının söylendiği yürüyüşte, renkli ve coşkulu görüntüler ortaya çıktı. Yürüyüş ve konsere katılan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, 'Çok mutlu ve gururluyuz. Çünkü Zafer Bayramı, ulusumuzun kurtuluşudur. 'Ya İstiklal ya Ölüm' diyerek yola çıkanların bayramıdır. Bunu o coşkuyla kutluyoruz. Kutlamaya da devam edeceğiz? diye konuştu. Yürüyüşün ardından meydanda Gülşen konser verdi. Konsere 10'uncu yıl Marşı ile başlayan Gülşen konsere gelenlerin 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutlayarak ' Bugün duyguların en üst seviyede olduğu gün. Burada olduğum için çok mutluyum. Biz bu zaferi sonsuza kadar kutlayacağız. Bu akşam şarkılarımızı burada zafer duygusuyla kutlayacağız' şeklinde konuştu.

'2 YILDIR KUTLAYAMIYORDUK, ŞİMDİ İSE TEKRAR BURADAYIZ'

Pandemi nedeniyle 2 yıldır hiçbir bayramı kutlayamadıklarını belirten Başkan Rıza Akpolat, 'Bu haftayı zafer haftası ilan ettik. Zafer Bayramımızı coşkuyla kutluyoruz. Bu hafta, önce Moğollar sonra Grup Gündoğarken konseri verdik. Aslında her yıl geleneksel olarak düzenlediğimiz bu yürüyüşümüzü pandemi nedeniyle 2 yıldır yapamıyorduk. Şimdi normalleşmeye başlamayla yürüyüşümüzü de gerçekleştiriyoruz' açıklamasını yaptı.

Vatandaşın Beşiktaş'ın değerlerine sahip çıktığını vurgulayan Başkan Akpolat şunları söyledi:

'Bu bayramda da bunun örneğini göstereceğiz. Yürüyüş sonunda da Gülşen konserimiz olacak. Zafer Bayramımızı Gülşen ile coşkuyla kutlayacağız. Çünkü Beşiktaş bu anlamda çok özel. Gazi Mustafa Kemal Atatürk bütün savaş ve Cumhuriyet planlarını Beşiktaş'ta kurmuştur. Beşiktaş'tan ayrılarak Bandırma Vapuruna binmiştir. İşte biz de bunun bilincindeyiz ve ona göre davranıyoruz. Bugünkü gördüğüm bu görüntüden gurur duyuyorum.'

İSTANBUL-YÜRÜYÜŞ VE GÜLŞEN KONSERİYLE ZAFER BAYRAMI BEŞİKTAŞ'TA COŞKUYLA KUTLANDI
İSTANBUL-YÜRÜYÜŞ VE GÜLŞEN KONSERİYLE ZAFER BAYRAMI BEŞİKTAŞ'TA COŞKUYLA KUTLANDI
İSTANBUL-YÜRÜYÜŞ VE GÜLŞEN KONSERİYLE ZAFER BAYRAMI BEŞİKTAŞ'TA COŞKUYLA KUTLANDI
İSTANBUL-YÜRÜYÜŞ VE GÜLŞEN KONSERİYLE ZAFER BAYRAMI BEŞİKTAŞ'TA COŞKUYLA KUTLANDI
İSTANBUL-YÜRÜYÜŞ VE GÜLŞEN KONSERİYLE ZAFER BAYRAMI BEŞİKTAŞ'TA COŞKUYLA KUTLANDI
İSTANBUL-YÜRÜYÜŞ VE GÜLŞEN KONSERİYLE ZAFER BAYRAMI BEŞİKTAŞ'TA COŞKUYLA KUTLANDI
İSTANBUL-YÜRÜYÜŞ VE GÜLŞEN KONSERİYLE ZAFER BAYRAMI BEŞİKTAŞ'TA COŞKUYLA KUTLANDI
İSTANBUL-YÜRÜYÜŞ VE GÜLŞEN KONSERİYLE ZAFER BAYRAMI BEŞİKTAŞ'TA COŞKUYLA KUTLANDI
İSTANBUL-YÜRÜYÜŞ VE GÜLŞEN KONSERİYLE ZAFER BAYRAMI BEŞİKTAŞ'TA COŞKUYLA KUTLANDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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İSTANBUL-YÜRÜYÜŞ VE GÜLŞEN KONSERİYLE ZAFER BAYRAMI BEŞİKTAŞ'TA COŞKUYLA KUTLANDI - Haberler
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