YÜRÜYEN KÖŞK TABELASI YENİLENDİ

YÜRÜYEN KÖŞK TABELASI YENİLENDİYalova Belediyesi tarafından düzenleme çalışması yapılan Doğu Sahil Bandına son dokunuşlar yapılıyor.

YÜRÜYEN KÖŞK TABELASI YENİLENDİ

Yalova Belediyesi tarafından düzenleme çalışması yapılan Doğu Sahil Bandına son dokunuşlar yapılıyor. Geçtiğimiz günlerde Yürüyen Köşk tabelası Adliye binası önünden, sahil bandının girişine alınmıştı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Yalova'ya en büyük mirası Yürüyen Köşk'ün girişinde bulunan tabela yenisi ile değiştirildi.

Kaynak: Habermetre