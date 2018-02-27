Lise Öğrencisi Genç Kız, Yurtta Ranzasına Bağladığı Eşarpla İntihar Etti
Şanlıurfa'da lise öğrencisi genç kız, kaldığı yurt odasındaki ranzanın demirine eşarpla kendini asarak yaşamına son verdi.
Şanlıurfa'da, lise öğrencisi F.B., kaldığı yurt odasındaki ranzanın demirine eşarpla kendini asarak yaşamına son verdi. Yaşamını yitiren arkadaşlarını gören ve korkuya kapılan diğer kız öğrenciler, ailelerine haber verilerek yurttan tahliye edildi.
EŞARBIYLA KENDİNİ RANZAYA ASTI
Akbayır Mahallesi'nde bulunan Fatma Zehra Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi yurdunda meydana gelen olayda, 11'inci sınıf öğrencisi F.B., arkadaşları etüt odasında olduğu sırada boynuna geçirdiği eşarbı ranzanın demirine bağlayarak kendini astı. Bir süre sonra odaya giren arkadaşları F.B.'yi ranzada asılı görünce çığlık attı. Çığlıklar üzerine odaya gelen idareciler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbarla olay yerine sevk edilen ekipler, yaptığı kontrolde F.B.'nin yaşamanı yitirdiğini belirledi.
OLAYI DUYAN AİLELER YURDA AKIN ETTİ
Korkuya kapılan kız öğrencilerin durumu anlattığı ailelerine haber vermesi üzerine velileri yurt binasına akın etti. Kız çocuklarını yurttan gözyaşları içerisinde teslim alan aileler evlerine giderken, F.B.'nin ölüm haberini alan ailesi de yurda geldi. Burada sinir krizi geçiren F.B.'nin yakınları, yurt binasının kapı ve penceresini tekme ve yumruklarla kırarak zarar verdi. Polisin güçlükle sakinleştirdiği aile, olay yerinden uzaklaştırılırken, intihar eden öğrencinin cesedi ise otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.
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KEŞKE BÖLE BİR GAFLETE DÜŞÜP CANINA KIYMASAYDIN KİM BİLİR NE DERDİN NE SORUNUN VARDI AMA BU YARADANIN VERDİGİ CANA KIYMANA SEBEP OLAMAZRABBİM AİLESİNE SABIR VERSİNÇOK GENÇ BİR KAYIPCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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Urfa gibi yerlerde gerçek İslam daha fazla yaşanıyor sizin yumuşattığınız ve bozduğunuz İslam anlayışı gibi başörtülüler ünilere alınmıyor repliği dönmez oralarda en ufak laf çıksa namus için ölüm fermanı verilir. Bu ortamda büyüyen iç dış baskı üstüne de yoksulluk ve umutsuzlukla birleşen duygular hayatı anlamsızlaştırıyor ayrıca olayın arka tarafında iç bunalım mı yoksa son günlerde duymaktan tiksindiğimiz bir yaşanmış mı var araştırılmalı. Ailesine sabırlar dilerim.Cevap Yaz Yayından Kaldır
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BUNA SEBEP OLANLARIN BAŞTAN AŞAĞIYA ALLAH BELASINI VERSİN. KIZCAĞIZ NASIL BİR ZULÜM İÇİNDEYMİŞ Kİ İNTİHARI ÇÖZÜM YOLU OLARAK GÖRMÜŞ. YA DEVLET BAŞA , YA KUZGUN LEŞE.Cevap Yaz Yayından Kaldır
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BEŞERİN DERDİNE DERMANDIR KUR AN. KUR AN SIZ SIRTLANDAN BETERDİR İNSAN! SİBGATULLAH=ALLAH IN YARATICI GÜCÜ, CEYŞULLAH=ALLAH IN ASKERİ, CUNDULLAH=ALLAH IN ORDUSU!Cevap Yaz 1 4 Yayından Kaldır