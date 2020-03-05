05.03.2020 08:39 | Son Güncelleme: 05.03.2020 08:39

Yurdun iç ve batı kesimlerin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun batısı ile Bolu, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Kıyı Ege ile Batı Akdeniz kıyılarının yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Muğla ve Aydın çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Gece saatlerinden itibaren Doğu Akdeniz kıyıları ile Gaziantep, Kilis ve Şanlıurfa çevrelerinde toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.



Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı batı kesimlerde 2 ila 5 derece azalacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. Rüzgar, genellikle güney ve güneydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Batı ve Orta Akdeniz ile İç Anadolu'nun güney kesimlerinde kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esecek. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:



Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde hafif yağmurlu 17



İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 15



İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 17



Adana: Parçalı bulutlu 23



Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 17



Samsun: Parçalı ve az bulutlu 25



Trabzon: Az bulutlu 23



Erzurum: Az bulutlu ve açık 9



Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 19 - İSTANBUL

Kaynak: İHA