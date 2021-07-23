Yurtiçi kargo bayramda açık mı? PTT kargo ne zaman açılacak?

9 günlük bayram tatilinde birçok firma kapalı. Kargo çalışma saatleri vatandaşlar tarafından araştırılan konular arasında. Peki, Yurtiçi kargo bayramda açık mı? PTT kargo ne zaman açılacak? MNG kargo ne zaman açılacak?

Aras Kargo, MNG Kargo, PTT kargo bayramda çalışıyor mu? Yurtiçi kargo çalışma saatleri! Yurtiçi kargo hafta sonu açık mı? Yurtiçi kargo bayramda açık mı? PTT kargo ne zaman açılacak?

BAYRAMDA KARGOLAR ÇALIŞIYOR MU?

Kurban bayramı kapsamında kargo firmalarının bir çoğu bayram tatili süresinde hizmet vermeyecek. MNG Kargo Kurban bayramı ve 19 Temmuz'da hizmet vermemektedir. MNG Kargo arefe gününde ise yarım gün çalışmaktadır. Aras Kargo 19 Temmuz ve Kurban bayramında kapalıdır. Aras Kargo arefe gününde ise yarım gün hizmet vermektedir. Kargo firmalarının bayramdaki çalışma saatlerini haberimizin devamından erişebilirsiniz.

YURTİÇİ KARGO ÇALIŞMA SAATİ

Yurtiçi Kargo hafta içi her günsaat 09:00 ile 18:00 arası hizmet vermektedir. Cumartesi günleri 09:00 ile 16:00 arası hizmet veren Yurtiçi Kargo, Pazar günleri hizmet vermemektedir.

PTT KARGO BUGÜN ÇALIŞIYOR MU?

PTT Kargo şubeleri hafta içi her gün 08:30 ile 12:30 ve 13.30 ile 17:30 arası hizmet vermektedir. Saat 12:30 ile 13.30 arası öğle arası veren PTT Kargo, Hafta sonu olan Cumartesi günleri sadece belirli şubelerde 08:30 ile 13:00 arası hizmet vermektedir. PTT Kargo Pazar günleri hizmet vermemektedir.

MNG KARGO ÇALIŞMA SAATİ

MNG Kargo hafta içi her gün 08:30 ile 18:00 arası hizmet vermektedir. Hafta sonları Cumartesi 08:40 ile 14:00 arası hizmet veren MNG Kargo, Pazar günleri hizmet vermemektedir.

SÜRAT KARGO ÇALIŞMA SAATİ

Sürat Kargo hafta içi her gün 09:00 ile 18:00 saatleri arasında hizmet vermektedir. Hafta sonları Cumartesi 09:00 ile 14:00 arası hizmet veren Sürat Kargo, Pazar günleri hizmet vermemektedir.

ARAS KARGO ÇALIŞMA SAATİ

Aras Kargo hafta içi her gün 08:30 ile 18:00 saatleri arası hizmet vermektedir. Hafta sonu Cumartesi 08:30 ile 13:00 saatleri arası hizmet veren Aras Kargo, Pazar günleri hizmet vermemektedir.

UPS KARGO ÇALIŞMA SAATİ

UPS Kargo hafta içi her gün 09:00 ile 18:00 saatleri arası hizmet vermektedir. Hafta sonu Cumartesi 09:00 ile 15:00 saatleri arası hizmet veren UPS Kargo, Pazar günleri hizmet vermemektedir.