Yurt genelinde "evde kal" çağrısına büyük oranda uyuluyor Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere yurt genelinde, "Evde Kal Türkiye" çağrısına büyük oranda uyulduğu gözleniyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere yurt genelinde, "Evde Kal Türkiye" çağrısına büyük oranda uyulduğu gözleniyor. Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Kilis, Kahramanmaraş ve Malatya sakin Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Kilis, Kahramanmaraş ve Malatya'da yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle yapılan "evde kal" çağrılarına uyuldu. Malatya'da kent merkezindeki 15 Temmuz Millet Meydanı "evde kal" çağrısı ve 65 yaş üzeri ile 20 yaş altı vatandaşların sokağa çıkmasının yasaklanmasıyla boş kaldı. Diğer kentlerde de benzer durum yaşanırken, kent merkezlerinde yoğunluk ciddi oranda azaldı. Kaynak: AA