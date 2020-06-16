Yurt dışında vekâletle kurban kesim bedelini 850TL Bu yıl "Hakk'a Kurban, Cana Şifa Olsun" sloganı ile yola çıkan Vakıf, yurt dışında vekâletle kurban kesim bedelini 850TL olarak belirledi.

Aziz Mahmûd Hüdayi Hazretlerinin 425 yıl önce Üsküdar'daki külliyesinde başlattığı "yoksulluk ve cehaletle mücadele" geleneğini insani yardım, sosyal-kültürel hizmetler, eğitim ve basım-yayın alanlarındaki faaliyetleriyle Türkiye'de ve 40 ülkede devam ettiren Aziz Mahmûd Hüdâyi Vakfı, hayırsever vatandaşları dünyanın dört bir köşesinde yaşanacak kurban heyecanına ortak olmaya davet ediyor.

"KÜRESEL SALGINA KARŞI ŞİFA KURBANI OLSUN"

Vakfın bu yıl gerçekleştireceği vekâletle kurban kesim organizasyonu hakkında bilgi veren Aziz Mahmûd Hüdâyi Vakfı Genel Müdür Yardımcısı Serdar Eryılmaz, "Öncelikle kurban kesmek bir ibadettir. Vacip bir ibadeti yerine getirme yanında baktığımızda içerisinde birçok hikmet ve fayda barındıran büyük bir organizasyon kurban. Bu yıl kurban bayramına ülkemizde ve tüm dünyada etkisini devam ettiren küresel bir salgının gölgesi altında giriyoruz. Biz Hüdayi Vakfı olarak koronavirüs sürecinde ve Ramazan ayında salgından etkilenen kişilerin yaralarını sarmaya çalıştık ve başta ülkemizde ücretsiz izne çıkarılan, gündelik işini kaybeden, dara düşen vatandaşlarımız olmak üzere dünyanın dört bir köşesinde yaptığımız yardımlarla yüz binlerce kişinin hayatına dokunduk. Nasip olursa önümüzdeki kurban bayramında da Cenab-ı Hakk'a yakınlığımızı artırmak ve dünyanın dört bir köşesinde yolumuzu gözleyen kardeşlerimize vefamızı göstermek için yurt dışında vekâlet usulü binlerce hisse kurban keseceğiz. İstanbul'da da bayramın ilk üç günü Üsküdar ve Küçük Çamlıca'daki vakıf merkezlerimizde, modern ve hijyenik kesimhanelerimizde randevu usulüyle milletimize ibadetlerini gönül huzuruyla yerine getirmesi için kurban kesim hizmeti vereceğiz. İstanbul'da aylık düzenli olarak erzak paketi yardımında bulunduğumuz, kurban kesme gücü olmayan 8 bin dar gelirli aileye kurban eti dağıtacağız. Keseceğimiz tüm kurbanların ülkemizin ve ümmetin üzerindeki küresel salgına ve maddi-manevi bütün hastalıklara karşı fiili bir dua olarak birer şifa kurbanı olmasını niyaz ediyoruz. Bu yılki "Hakk'a Kurban, Cana Şifa Olsun" sloganımızı da bu düşünce ve niyetle oluşturduk." dedi.

Kurban bayramı coşkusunu kurban kesme gücü olmayan yüz binlerce kişiyle paylaşarak onların mutluluklarına ve dualarına ortak olmaya çalışacaklarını söyleyen Eryılmaz sözlerine şöyle devam etti: "Öncelikle yurt dışı kurban organizasyonumuzu faaliyet gösterdiğimiz ülkelerde bizzat kendi müesseselerimiz veya paydaş kuruluşlar aracılığıyla gerçekleştiriyoruz. Kurbanlık hayvan alımından, kesim ve dağıtımına kadar tüm aşamalarında kurban ibadeti esaslarına uygun ve güven veren bir yapılanmayla büyük bir hassasiyet, îtina ve sorumluluk duygusuyla hareket ediyoruz. Milletimizin vakfımıza güvenerek ve teveccüh göstererek emanet ettiği vekâlet kurbanlarını Afrika, Asya, Balkanlar, Kafkasya, Orta Doğu, Uzak Doğu gibi farklı coğrafyalarda 40 ülkeye ihtiyaçları nispetinde dağıtıyoruz. Vekâletini aldığımız kurbanları, bağış sahiplerinin isimlerini tek tek okuyarak, bizzat ilgili ülkelerde vakıf kültürüne sahip, kurban ibadeti hassasiyetini iyi bilen Türk personelimiz ve gözlemcilerimiz nezaretinde kesiyoruz. Ayrıca, kurban kesimlerinin sorunsuz bir şekilde yerine getirildiğini teyit etmek amacıyla, İstanbul'dan vakıf personelimiz içerisinden seçtiğimiz gözlemcileri kurban kesimi yaptığımız 40 ülkeye gönderiyoruz. Kurban gözlemcilerimiz gittikleri ülkelerde kurban kesiminde fotoğraf ve video çekiyor ayrıca hazırladıkları raporlara göre de gerekli tüm düzenlemeler vakfımız tarafından hayata geçiriliyor.

Hisse dağılımında önceliği Bangladeş (Arakan kampları), Filistin, Suriye (İdlib kampları), Yemen, Irak, Filipinler, Afganistan, Somali gibi savaş ve terör mağduru mazlum coğrafyalara, Burkina Faso, Nijer, Mali, Sudan, vb. yoksulluğun derinden hissedildiği ülkelere, mahrumiyet bölgelerine veriyoruz. Kesilen kurban etlerini dul-yetim, mağdur-muhtaç, savaş mağduru mülteciler ve Kur'an talebeleri olmak üzere yüz binlerce kişiye ulaştırıyoruz. Kurban paylaşmanın ve kardeşliğin en canlı tezahürüdür. O nedenle biz "Kurban "ET"ten ÖTE" diyoruz. Kurban vesilesiyle bayramı milyonlarca kardeşimizle onlarca ülke ve bölgede beraber eda ederek bir ümmet buluşması gerçekleştiriyoruz. Din ve etnik köken farkı göz etmeksizin yapılan kurban eti dağıtımı farklı coğrafyalarda insanları etkiliyor ve İslam'a toplu girişlere vesile oluyor. Kurban İslam'ın rahmet, şefkat ve diğergamlık gibi evrensel mesajlarının tüm dünyaya anlatılmasında önemli bir fırsat sunuyor.

"İSTANBUL'DA HALKIMIZA GÖNÜL HUZURUYLA KURBAN KESİM HİZMETİ VERİYORUZ"

Vakfın yurt içi kurban organizasyonu hakkında bilgiler veren Eryılmaz "İstanbul'da Üsküdar ve Küçük Çamlıca'daki modern ve hijyenik kesimhanelerimizde kurbanları randevu usulüyle ehil kasaplar eliyle kestirerek halkımızın ibadetlerini gönül huzuruyla yerine getirmelerini sağlıyoruz. Buralarda kesilen kurban etlerinden vakfımıza bağış olarak bırakılan 3/1'lik kısmını kurban sahipleri adına bayram bitmeden İstanbul'da aylık düzenli olarak erzak paketi yardımında bulunduğumuz, kurban kesme gücü olmayan 8 bin dar gelirli aileye dağıtıyoruz. Kalan kısmını da aşevlerimizde ve talebe yurtlarımızda yıl boyu yemeklerimizde kullanarak değerlendiriyoruz." dedi.

Kaynak: Bültenler