Yurdun dört bir köşesindeki yangınlar geride acı manzaralar bıraktı
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Yurdun dört bir köşesindeki yangınlar geride acı manzaralar bıraktı

Haberler.com / Emre İliksiz - Haberler | Güncel

Ülkemizde 4 gündür devam eden yangınların söndürülebilmesi için verilen mücadele devam ediyor. Pek çok ilde toplamda 91 yangın kontrol altına alınırken özellikle ormanlarda ve yerleşim yerlerinde geride hüzünlü manzaralar ortaya çıktı.

28 Temmuz tarihinden itibaren Türkiye'de yurt genelinde çıkan orman yangınlarıyla mücadele hız kesmeden devam ediyor. Son duruma göre Antalya, Mersin, Muğla ve Uşak'ta toplam 10 yangın devam ederken pek çok ilde ise alevler kontrol altına alındı.

Yurdun dört bir köşesindeki yangınlar geride acı görüntüler bıraktı

91 YANGIN KONTROL ALTINDA

Adana, Aydın, Balıkesir, Bilecek, Bingöl, Bitlis, Bursa, Çanakkale, Çorum, Diyarbakır, Edirne, Hatay, Isparta, İstanbul, İzmir Kahramanmaraş, Karaman, Kastamonu, Kayseri, Kırklareli, Kilis, Kocaeli, Kütahya, Manisa, Osmaniye, Sakarya ve Şanlıurfa'da toplam 91 yangın kontrol altına alındı.

Yurdun dört bir köşesindeki yangınlar geride acı görüntüler bıraktı

GERİDE KALAN YIKIM OBJEKTİFLERE YANSIDI

Söndürülen alanlarda yangınların yol açtığı yıkım objektiflere yansırken geriye hüzünlü görüntüler kaldı. Bazı bölgelerde vatandaşlar eşyalarını dahi alamadan evlerini terk etti. Mahallede otomobiller, iş makineleri ve bir itfaiye aracı yanarak metal yığını haline geldi.

Yurdun dört bir köşesindeki yangınlar geride acı görüntüler bıraktı
Yurdun dört bir köşesindeki yangınlar geride acı görüntüler bıraktı
Yurdun dört bir köşesindeki yangınlar geride acı görüntüler bıraktı
Yurdun dört bir köşesindeki yangınlar geride acı görüntüler bıraktı
Yurdun dört bir köşesindeki yangınlar geride acı görüntüler bıraktı
Yurdun dört bir köşesindeki yangınlar geride acı görüntüler bıraktı
Yurdun dört bir köşesindeki yangınlar geride acı görüntüler bıraktı
Yurdun dört bir köşesindeki yangınlar geride acı görüntüler bıraktı
Yurdun dört bir köşesindeki yangınlar geride acı görüntüler bıraktı
Yurdun dört bir köşesindeki yangınlar geride acı manzaralar bıraktı
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Emre İliksiz
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