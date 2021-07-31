Yurdun dört bir köşesindeki yangınlar geride acı manzaralar bıraktı

Ülkemizde 4 gündür devam eden yangınların söndürülebilmesi için verilen mücadele devam ediyor. Pek çok ilde toplamda 91 yangın kontrol altına alınırken özellikle ormanlarda ve yerleşim yerlerinde geride hüzünlü manzaralar ortaya çıktı.

28 Temmuz tarihinden itibaren Türkiye'de yurt genelinde çıkan orman yangınlarıyla mücadele hız kesmeden devam ediyor. Son duruma göre Antalya, Mersin, Muğla ve Uşak'ta toplam 10 yangın devam ederken pek çok ilde ise alevler kontrol altına alındı.

91 YANGIN KONTROL ALTINDA

Adana, Aydın, Balıkesir, Bilecek, Bingöl, Bitlis, Bursa, Çanakkale, Çorum, Diyarbakır, Edirne, Hatay, Isparta, İstanbul, İzmir Kahramanmaraş, Karaman, Kastamonu, Kayseri, Kırklareli, Kilis, Kocaeli, Kütahya, Manisa, Osmaniye, Sakarya ve Şanlıurfa'da toplam 91 yangın kontrol altına alındı.

GERİDE KALAN YIKIM OBJEKTİFLERE YANSIDI

Söndürülen alanlarda yangınların yol açtığı yıkım objektiflere yansırken geriye hüzünlü görüntüler kaldı. Bazı bölgelerde vatandaşlar eşyalarını dahi alamadan evlerini terk etti. Mahallede otomobiller, iş makineleri ve bir itfaiye aracı yanarak metal yığını haline geldi.