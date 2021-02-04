Yunusemre Kültür Parkı'na giden yola kilim desenli parke taşı döşendi

MANİSA'nın merkez ilçelerinden Yunusemre Belediyesi, Uncubozköy Mahallesi'ndeki Kültür Parkı'na giden yolu kilim desenli parke taşı döşedi. 126 metre uzunluğunda 9 metre genişliğindeki 6 farklı kilim deseniyle döşeli yol, vatandaşların ilgisini çekiyor.

Yunusemre Belediyesi tarafından, Uncubozköy Mahallesi'ndeki Yunusemre Kültür Parkı'na giden yola, kilim deseni motif bulunan parke taşları döşendi. Mardin ve Ankara'dan sonra Manisa'da da uygulanan kilim desenli parke taşlarının döşenmesiyle yol farklı bir görünüme sahip oldu. 126 metre uzunluğa, 9 metre genişliğe sahip yol ilk kez görenler tarafından da ilgi odağı oldu.

Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, kilimli yolu pilot olarak uyguladıklarını ve ilçe geneline yaygınlaştıracaklarını söyledi. Dr. Çerçi, "2020'de yaptığımız önemli bir yol çalışması kilimli yol. Manisa'da örneği yok. Türkiye'de iki yerde var. Lambalarını da dikeceğiz. Aynı zamanda o bölge yürüyüş parkuru haline getireceğiz. O bölgede ciddi çalışmalarımız var" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı