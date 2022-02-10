YUNUSEMRE, MANİSA (Bültenler) - Yunusemre Halk Eğitim Merkezi ayakkabı sektörüne Cansuyu olacak

Ayakkabı üretim atölye ve fabrikalarına ara personel yetiştirmekamacıyla Yunusemre Halk EğitimMerkezi önemli bir projeye daha imza attı. Yunusemre Halk EğitimMerkezi kurum binasında 512 saatlikSayacı kursu açılacak. Sayacı kursu 1 martta başlayacak. KursaYunusemre Halk EğitimMerkezi, Manisa Büyükşehir Belediyesi,İŞKURve Manisa Ayakkabıcılar Esnaf Odası destek veriyor.

Yunusemre Halk EğitimMerkezi Müdürü Ayşen Oğuz vatandaşların sayacı kursunayoğun ilgi gösterdiğini,zaman kaybetmeden kursunaçılması için çalıştıklarını aktardı. Yunusemre Halk EğitimMerkezi Müdürü Ayşen Oğuz sözlerine şöyle devam etti;

"Ayakkabıcılık sektörünütekrar canlandırmak için Yunusemre Halk EğitimMerkeziolarak bizde üzerimizedüşen görevi yapıyoruz. Sayacı kursu açmayı planlıyoruz. 512 saatlik sayacı kursumuzu kurum binamızda açacağız. Yunusemre Kaymakam'ımız Atilla Kantay'ın destekleri ile duyurumuzu yaptık ve25 kursiyerimiz sayacı kursuna katılmak için başvuruda bulundu. 512 saatlik kursumuz bittiğindeyeni kursiyerler alacağız. Mart ayında başlayacak kursumuz haziran ayında bitecek. Kursumuza İşkur desteksağlanacak. Makine alımındaesnaf odalarıile Manisa Ticaret ve Sanayi Odası destek çıkacak. Manisa Büyükşehir Belediyemiz bu kursa öncülük etmişti tüm kurumlarımızateşekkür ederim "dedi.

Manisa Ayakkabıcılar Odası Başkanı Ahmet Akçin ise "Arapersonel sıkıntısını çözmek için Yunusemre Halk EğitimMerkezi, Manisa Büyükşehir Belediyesi, İŞKUR veManisa Ayakkabıcılar Esnaf Odamız ile birlikte sayacı kursu açıyoruz. Firmalarımızda sayacı kursun açılmasını istiyor. Ben kursun açılması için emek verenlere teşekkür ederim" dedi.

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