Manisa'da hasar tespit çalışmaları sürüyor
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Manisa'da hasar tespit çalışmaları sürüyor

13.01.2021 16:07 | Son Güncelleme: 13.01.2021 16:22

Manisa'da dün akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağışın ardından oluşan selden zarar gören ev ve iş yerlerinde hasar tespit çalışmaları devam ediyor.

Manisa'da dün akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağışın ardından oluşan selden zarar gören ev ve iş yerlerinde hasar tespit çalışmaları devam ediyor.

Yunusemre, Şehzadeler ve Turgutlu ilçelerinde etkili olan sağanak yağışta, ev ve iş yerleri ile bazı araçlar zarar gördü. Araçlar çekici yardımıyla servislere götürüldü. Ev ve iş yerlerinde ise tahliye çalışmaları devam ediyor.

Öte yandan yağışın etkisiyle istinat duvarının yıkılması sonucu Yunusemre Belediyesinin Akmescit Mahallesi'ndeki hizmet binasının zemini, su altında kaldı.

Yunusemre Belediye Başkanı Mehmet Çerçi, yaptığı açıklamada, çok büyük bir hasarın olmadığını belirterek, şöyle dedi:

"Batı Kışla hemen üzerimizde komşumuz. Aramızdaki duvarın arkasında dün geceki aşırı yağıştan dolayı su birikintisi olmuş. Yaklaşık 50 yıllık bu duvar su birikintisine dayanamayarak, gece göçmüş. Duvar göçtükten sonra o bölgeden bahçemize çok miktarda sel suyu gelmiş. Şu an o suları tahliye ediyoruz. Bu nedenle bazı birimlerimiz bugün hizmet veremiyor.Yarına kadar bazı birimlerimiz hizmet veremeyecek."

Manisa'da hasar tespit çalışmaları sürüyor
Manisa'da hasar tespit çalışmaları sürüyor
Manisa'da hasar tespit çalışmaları sürüyor
Manisa'da hasar tespit çalışmaları sürüyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Bayram

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