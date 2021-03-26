Yunus polislerinden Nehir'e doğum günü sürprizi

ADANA'da motorize yunus polisleri, büyüyünce polis olmak isteyen 12 yaşındaki Nehir Özdemir'e doğum günü sürprizi yaptı.

ADANA'da motorize yunus polisleri, büyüyünce polis olmak isteyen 12 yaşındaki Nehir Özdemir'e doğum günü sürprizi yaptı. Polis sirenini duyunca koşarak sokağa çıkan Nehir, 'İyi ki doğdun geleceğin yunusu' pankartı taşıyan polisleri görünce büyük mutluluk yaşadı. Polisin getirdiği doğum günü pastasındaki mumları üfleyen Nehir, "Yunus polisleri mahallemize geldiğinde balkona koşup, onlara bakıyordum. Bugün geldikleri için çok sevindim" dedi.

Kentte yaşayan Önder ile Songül Özdemir çiftinin 4 bebeği, anne kanında pıhtılaşma olması nedeniyle hamilelik döneminde hayatını kaybetti. Aile bu hastalığı 5'inci çocuğu Nehir'e hamileliği sırasında fark edince anne Songül Özdemir, ilaçlı tedavi aldı. Tehlikeli bir hamilelik sürecinin ardından Nehir, 25 Mart 2009'da dünyaya geldi. Nehir bir kardeş istediyse de Özdemir çiftinin 2018'de dünyaya getirdiği bebek, 8 günlükken hayatını kaybetti.

POLİSLER EVİNE GİTTİPolis hayranı olan ve büyüyünce yunus polisi olmak isteyen ailenin tek çocuğu Nehir'in doğum günü öncesi Songül Özdemir ile eşi Önder Özdemir, birlikte İl Emniyet Müdürlüğü'ne giderek, polislerin kızlarına doğum günü sürprizi yapmalarını istediklerini söyledi. İl Emniyet Müdürü Doğan İnci'nin talimatıyla Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri ve motorize yunus polisleri, yaptırdıkları pastayla 12 yaşındaki Nehir'in evine gitti.POLİS SİRENİNİ DUYUNCA AŞAĞI KOŞTUPolisin siren sesini duyunca balkona koşan Nehir, çok sevdiği yunus polislerini görünce büyük mutluluk yaşadı. Koşarak aşağı inen Nehir, polisin elindeki 'İyi ki doğdun geleceğin yunusu' pankartını görünce duygulandı. Doğum günü pastasındaki mumları üfleyen Nehir, hayalini kurduğu polis motosikletine bindi.'MAHALLEMİZE GELDİKLERİNDE BALKONA ÇIKIYORDUM'Polisleri görünce duygulandığını ifade eden Nehir Özdemir, "Ağlayacak gibiyim. Yunus polisleri mahallemize geldiğinde balkona koşup, onlara bakıyordum. Bugün geldikleri için çok sevindim. Ben de yunus polisi olmak istiyorum" diye konuştu.'NEHİR DE GELECEĞİN YUNUSU'

Songül Özdemir ise kızlarını mutlu ettikleri için polislere teşekkür ederek, "Nehir'den önce 4 kardeşini kaybettik. Nehir'den sonra bir çocuğumuz daha oldu, onu da kaybettik. Nehir bizim bir tanemiz ve o da geleceğin yunusu. Çok istiyor ve inşallah ideallerine kavuşur. Allah polisi ve askerimizi korusun, ayaklarına taş değirmesin" diyerek gözyaşı döktü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Anıl ATAR