Yunus Gezer kimdir? Yunus Gezer intihar mı etti, öldü mü? Yunus Gezer kaç yaşında, nereli?

YUNUS GEZER KİMDİR?

Yunus Gezer 25 yaşında Aydın'lı üniversite öğrencisidir. İzmir'de yaşayan ve aslen Aydın'ın Efeler ilçesinden olan 25 yaşındaki genç kendi Twitter hesabından mektup paylaşarak hayatına son verdi. Yunus Gezer'in intihar edeceği ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yunus Gezer'in twitter paylaşımı:

Yunus Gezer'in paylaştığı mektup:

"Bu bir intihar mektubudur. Öncelikle sorumlusu asla bir kişi değildir, herkestir. Bunun böyle olmasını istemezdim. Çok denedim gerçekten çok denedim. Ama yıllardır başaramadım. Kimse beni sevmedi. Sevgiden başka bir şey istemedim. Hiç kimseden sevgiden başka bir beklentim olmadı. Herkes bir avuç sevgiyi esirgedi benden. Sakın bunun bir anda alınmış bir karar olduğunu düşünmeyin. Uzun zamandır düşünülmüş bir karar bu. Hayattaki son ümidim 3 Ocak Pazartesi itibari ile tükenmiştir. Benden ümidimi çalanları asla affetmeyeceğim. Bir avuç sevgiyi benden esirgeyenleri asla affetmeyeceğim. Tekrar belirtmek isterim ki herhangi bir uyuşturucu madde veya alkol etkisinde olmadan aldığım bir karardır, tamamen hür irademle aldım. Arkamdan sakın psikolojisi zaten bozuktu demeyin çünkü gayet yerinde. Hakkımı kimseye helal etmiyorum. Kimse de bana etmesin. Bana bundan başka seçenek bırakmayan, beni buna mecbur bırakan herkesin umarım ömürleri boyunca pişmanlıkları yakasını bırakmaz. Umarım ölümüm hayatımdan daha değerli olur.

Yunus Gezer"

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