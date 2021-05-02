"Yunus Emre'yi Anlamak" etkinliği düzenlenecek
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"Yunus Emre'yi Anlamak" etkinliği düzenlenecek

'Yunus Emre'yi Anlamak' etkinliği düzenlenecek
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Tepebaşı Belediyesi ve Sinerji Hareket Derneği tarafından "Yunus Emre'yi Anlamak" etkinliği düzenlenecek.

Tepebaşı Belediyesi ve Sinerji Hareket Derneği tarafından "Yunus Emre'yi Anlamak" etkinliği düzenlenecek.

Tepebaşı Belediyesi ve Sinerji Hareket Derneği iş birliğinde "Yunus Emre'yi Anlamak" adlı özel bir etkinlik gerçekleştirilecek. Moderatörlüğünü tarihçi Prof. Dr. Kemal Yakut'un üstleneceği programın konukları ise tarihçi Prof. Dr. Haşim Şahin, Yazar ve Şair Mustafa Özçelik, Yazar ve Şair Ahmet Urfalı ve Sinerji Hareket Derneği Başkanı Soner Çam olacak. Zoom üzerinden online olarak düzenlenecek etkinlikte konuklar, Yunus'un yaşadığı çağ ve kültürel ortamı, Yunus'un tefekkür dünyası ve sanatsal bakışı gibi konular hakkında bilgiler aktaracak. 4 Mayıs Salı günü saat 21.00'de gerçekleştirilecek etkinlikte katılımcılar, Yunus'un şiirlerini de dinleme fırsatı yakalayacak.

2021 yılının Türk dili ve kültürünün en önemli şahsiyetlerinden Yunus Emre'nin vefatının 700. yıl dönümü olması münasebetiyle UNESCO tarafından anma ve kutlama yıl dönümleri arasına alınması ile anlamlandırılan etkinlik, Zoom ve "tepebasibld" Youtube kanalından online olarak izlenebilecek. Programın Zoom bağlantısına ise Tepebaşı Belediyesi web sitesinde etkinlikler sayfasından ulaşılabilecek. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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