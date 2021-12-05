"Yunus Emre" Konulu Minyatür Sergisi Açıldı

Vali Mehmet Alpaslan Işık, minyatür sanatçısı Mebruke Tuncel'in Yunus Emre konulu eserlerinin yer aldığı minyatür sergisinin açılışına katıldı.

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi 15 Temmuz konferans salonunda gerçekleştirilen sergi açılışına Vali Işık'ın yanı sıra Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, KMÜ Rektörü Prof. Dr. Namık Ak, İl Jandarma Komutanı Mustafa Çetinkaya, İl Kültür ve Turizm Müdürü Burhan Yemiş, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Gökhan Alkan ve davetliler katıldı.

2021 Yunus Emre ve Türkçe Yılı etkinlikleri kapsamında açılış gerçekleştirilen minyatür sergisinde incelemelerde bulunan Vali Işık, ilgiyle takip ettiği çalışmalar hakkında minyatür sanatçısı Mebruke Tuncel'den bilgiler aldı. Karaman Valiliği/ BASIN

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