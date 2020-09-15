Yunus Emre kimdir? Yunus Emre kaç yaşında, nereli? Yunus Emre hayatı ve biyografisi!
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Yunus Emre kimdir? Yunus Emre kaç yaşında, nereli? Yunus Emre hayatı ve biyografisi!

Siyaset gündemine dair yorumları ile dikkatleri çeken Yunus Emre izleyicilerin merak konusu oldu. Peki, Yunus Emre kaç yaşında, nereli? Yunus Emre hayatı ve biyografisi! Yunus Emre kimdir?

Yunus Emre kimdir? Yunus Emre kaç yaşında, nereli? Yunus Emre hayatı ve biyografisi!
15.09.2020 00:12 | Son Güncelleme: 15.09.2020 00:15

Çarpıcı yorumları ve tespitleri ile katıldığı programlarda dikkatler çeken Yunus Emre hakkında araştırmalar yapılıyor. Yunus Emre kimdir?Yunus Emre kaç yaşında, nereli? Yunus Emre hayatı ve biyografisi!

CHP İSTANBUL MİLETVEKİLİ YUNUS EMRE KİMDİR?

1982 İzmit'de doğdu. Babasının adı Şahin, annesinin adı Şengül'dür. Bakırköy İlçe ve İstanbul İl Gençlik Kolları Başkanlığı ardından CHP Gençlik Kolları Genel Başkanlığı yaptı. Doktorasını Boğaziçi Üniversitesi Atatürk Enstitüsünde tamamlayan Doç. Dr Yunus Emre İstanbul Kültür Üniversitesi'nde Siyaset Bilimi öğretim üyesi olarak çalıştı. CHP Tarihi ve sosyal demokrasi üzerine Türkiye'de ve yurtdışında birçok kitabı ve makalesi yayımlandı. Atatürkçü Düşünce Derneği ve Sosyal Demokrasi Vakfı (SODEV) Üyesidir.3-4 Şubat 2018 tarihlerinde yapılan CHP 36. Kurultayında Parti Meclisi üyesi seçildi. 27. Dönem İstanbul Milletvekili seçilen Yunus Emre, TBMM Dışişleri Komisyonu ve Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi(AKPM) üyesidir. Çok iyi derece İngilizce bilen Yunus Emre evli ve bir kız çocuğu babasıdır.

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