Yunus Emre Enstitüsü, 'Selam Olsun' projesinin yedinci durağı Macaristan'da etkinlikler düzenledi - Haberler
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Yunus Emre Enstitüsü, "Selam Olsun" projesinin yedinci durağı Macaristan'da etkinlikler düzenledi

AA / Mehmet Yılmaz - Haberler | Kültür Sanat
Yunus Emre Enstitüsü,

Yunus Emre'nin vefatının 700. yılı dolayısıyla yurt dışındaki merkezlerinde birçok etkinliğe imza atan Yunus Emre Enstitüsü (YEE), bu kapsamda "Selam Olsun" projesinin yedinci durağı Macaristan'da etkinlikler gerçekleştirdi.

Yunus Emre'nin vefatının 700. yılı dolayısıyla yurt dışındaki merkezlerinde birçok etkinliğe imza atan Yunus Emre Enstitüsü (YEE), bu kapsamda "Selam Olsun" projesinin yedinci durağı Macaristan'da etkinlikler gerçekleştirdi.

YEE'den yapılan yazılı açıklamaya göre, YEE, yedinci durağında Budapeşte Yunus Emre Enstitüsü'nde düzenlenen mini konserlerden ebru atölyesine, Hacivat- Karagöz gösterisinden "4 Kapı 40 Makam" temalı yapboz yapımına kadar düzenlenen çok sayıda etkinliğe Macarlar büyük ilgi gösterdi.

Enstitü sanatçısı Alper Tuna tarafından verilen konserde Macar Besteci Bela Bartok'un derlediği Türkçe eserlere de repertuarda yer verilen etkinlikte, geleneksel Türk tiyatrosundan Aşuk-Maşuk ve Hacivat-Karagöz gösterisi Macar halkıyla buluşturuldu.

Programda ayrıca Prügyi Moricz Zsigmond Altalanos Iskola okulu öğrencileri Türkçe ve Macarca şarkılar seslendirdi. Etkinlik kapsamında ayrıca sanatçılar İsa Elikiri ve Murat Yılmaz tarafından gerçekleştirilen ebru atölyesinde çocuklar, 4 kapı 40 makam felsefesi üzerinden geleneksel Türk sanatı ebruyu deneyimleme fırsatı buldu.

Yunus Emre Enstitüsünün Yunus Emre Yılı kapsamında tüm Balkan ülkelerinde düzenlediği projesi "Selam Olsun" Romanya'nın Bükreş ve Köstence şehirlerinde gerçekleştirilecek etkinliklerle sona erecek.

AA / Mehmet Yılmaz - Son Dakika Haberleri
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Haber: Yunus Emre Enstitüsü, 'Selam Olsun' projesinin yedinci durağı Macaristan'da etkinlikler düzenledi - Haberler
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